French News: Les spécialistes de Gazprom dobycha Astrakhan sont les lauréats d’un concours régional

Source: Gazprom en russe

Référence LLC Gazprom dobycha Astrakhan est une filiale de PJSC Gazprom. Les principales activités: prospection, exploration et développement de gisements d’hydrocarbures. Production de gaz et de condensats sur la rive gauche du champ de condensats de gaz d’Astrakhan d’une superficie de 1 360 mètres carrés. km est effectué depuis 1986. Le mélange de réservoirs produit sur le terrain se caractérise par une teneur élevée en sulfure d’hydrogène (25%) et en dioxyde de carbone (15%). traitement des gaz: la capacité de l’entreprise permet une production annuelle de gaz pouvant atteindre 12 milliards de mètres cubes. Le potentiel des réserves d’hydrocarbures dans les zones de licence de Gazprom Dobycha Astrakhan permet d’augmenter la production annuelle de gaz à 48 milliards de mètres cubes. mètres de gaz avec la production de gaz commercialisable pour la livraison à des gazoducs jusqu’à 27 milliards de mètres cubes. Le système de gestion intégrée de Gazprom Dobycha Astrakhan répond aux exigences de quatre normes internationales: ISO 9001: 2008 «Système de gestion de la qualité. Exigences “, ISO 14001: 2004” Système de management environnemental – Spécifications et directives d’application “, OHSAS 18001: 2007” Système de management de la santé et de la sécurité au travail “, ISO 50001: 2011” Système de management de l’énergie. Conditions requises. »L’équipe compte plus de 4 200 personnes. Le concours “Le meilleur spécialiste de la protection du travail dans la région d’Astrakhan” a été organisé à la Journée mondiale de la sécurité au travail (28 avril). Il est tenu conformément au décret du ministère du Développement social et du Travail de la région d’Astrakhan du 02.02.2018 n ° 9 depuis 2018. La participation au concours est volontaire et gratuite. En 2018, le lauréat du concours régional – Chef adjoint du Département de la protection du travail de l’administration de Gazprom Dobycha Astrakhan, Alexey Sinyavin, a remporté avec confiance le concours de district, qui s’est tenu à Rostov-sur-le-Don.

MIL OSI