French News: O. Melnichenko: Nous devons aider à renforcer la stabilité financière des municipalités

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le parlementaire a tenu une réunion du Conseil de l’autonomie locale consacrée aux perspectives de développement du concours panrusse “Meilleure pratique municipale”.

Oleg Melnichenko Melnichenko Oleg Vladimirovitch, représentant de l’organe législatif (représentant) de l’autorité de l’État dans la région de Penza, a tenu une réunion du Conseil sur l’autonomie locale sur le thème des «meilleures pratiques municipales». . Améliorer la réglementation des autorités locales ». Selon Oleg Melnichenko, de nombreuses municipalités ont déjà acquis une expérience considérable et disposent, dans leur arsenal, de divers outils destinés à améliorer la qualité de vie des citoyens. Une analyse des informations reçues pour la réunion de ce jour par 73 entités constitutives de la Fédération de Russie montre qu’elles sont confrontées à un certain nombre de problèmes.

Le sénateur a souligné que l’élément stimulant le plus important de la compétition est l’existence d’un mécanisme d’attribution des prix. “Lors de la dernière réunion du Conseil, nous avions déjà évoqué la nécessité d’augmenter le montant des fonds alloués à ces fins et la recommandation correspondante a été prise en compte dans la décision du Conseil”, a-t-il déclaré. «Le gouvernement a répondu à cette recommandation. Il a été chargé d’examiner la question de l’augmentation du financement. De plus, il est prévu de faire cela dans le cycle budgétaire en cours lors de l’ajustement du budget fédéral. »Oleg Melnichenko a attiré l’attention sur la qualité des demandes présentées, qui n’est pas toujours à un niveau élevé. “A cet égard, il est souhaitable que les autorités exécutives fédérales responsables de leurs nominations organisent des activités de communication avec les régions et aident à la préparation des documents requis.” erreurs dans la préparation des candidatures, les systématiser et apporter des informations pertinentes aux régions. “Cela permettra de gagner du temps et facilitera les travaux futurs en tant qu’organes exécutifs fédéraux et autorités régionales.” “Il est évident que le niveau de ressources, de personnel et de sécurité budgétaire de ce type de municipalités est incomparable.”

À cet égard, il a proposé de réfléchir afin de diluer ces municipalités en différentes catégories afin de garantir la concurrence au sein des “catégories de poids” concernées. «Le processus concurrentiel ne doit pas être excessivement formalisé et créer des difficultés pour les organes régionaux et municipaux», a déclaré le parlementaire.

Les municipalités subissent une lourde charge en raison de la maintenance d’infrastructures coûteuses

Le deuxième sujet abordé lors de la réunion était l’amélioration de la réglementation des pouvoirs des gouvernements locaux. Parmi les principaux problèmes dans ce domaine, Oleg Melnichenko a appelé financière. “Aujourd’hui, les municipalités subissent une lourde charge liée à la maintenance d’infrastructures coûteuses, solution à d’autres problèmes de grande envergure.” Le sénateur est convaincu que ce problème doit être résolu de manière complexe, et a notamment souligné l’amélioration de l’aspect territorial de la mise en œuvre de l’autonomie locale. «Mes collègues et moi avons présenté un projet de loi sur les amendements à la loi fédérale sur les principes généraux de l’organisation de l’autonomie locale dans la Fédération de Russie». “C’était une réaction à la demande de la communauté municipale et des régions de créer un moyen alternatif et efficace d’organiser l’autonomie locale tout en préservant le mode de vie rural dans les territoires non urbanisés.” Un nouveau type de municipalité est envisagé – la municipalité. «Pour assurer un accès direct des résidents aux autorités locales, nous avons établi une norme sur la création d’organes territoriaux d’administration locale dans les colonies si l’union de toutes les colonies appartenant au district municipal aboutissait à la création d’un district municipal», a expliqué Oleg Melnichenko. Cette loi fédérale a été approuvée par le Conseil de la fédération le 22 avril 2019. Dans le cadre de l’amélioration du statut et du rôle des députés municipaux, le législateur a pris note d’initiatives visant à simplifier la procédure de communication d’informations sur les revenus aux députés des zones rurales exerçant leur autorité de manière non permanente. Oleg Melnichenko a présenté une autre nouvelle – l’introduction de mesures alternatives de responsabilité des députés pour la fourniture d’informations sciemment inexactes ou incomplètes sur les revenus. «Aujourd’hui, lorsqu’une telle violation est découverte, le plus haut responsable du sujet de la Fédération demande la résiliation anticipée des pouvoirs du député. Le projet de loi propose également l’introduction d’un avertissement, ainsi que la révocation de son poste au sein de l’organe représentatif de la municipalité, y compris de l’exercice continu des pouvoirs, sans que le mandat du député ne prenne fin. »Le sénateur a rappelé que les projets de loi fédéraux pertinents d’avril 2019 avaient été soumis à l’État. La Douma par le vice-président du Conseil de la fédération, Andrei Turchak, Turchak Andrei Anatolyevich, le représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de l’État minute région de Pskov rejoint par de nombreux membres des députés du Conseil de la Fédération et la Douma d’Etat. “Dans la décision de notre Conseil, nous recommanderons à la Douma d’Etat d’accélérer l’examen de ces projets de loi, car ils sont très attendus pour être adoptés sur le terrain”. Le président du Comité du Conseil de la fédération a évoqué une question souvent soulevée par les municipalités à propos de la redistribution des pouvoirs entre les niveaux régional et municipal. «Dans le processus de cette redistribution, il est très important de ne pas autoriser un déséquilibre des pouvoirs. C’est pourquoi, dans notre décision, nous suggérons de recommander la tenue de consultations préliminaires avec les autorités locales et de prendre en compte leur avis sur cette question.» Oleg Melnichenko a suggéré que, en termes d’aide financière à l’exercice des pouvoirs des pouvoirs locaux. Décision du Conseil d’enchâsser la règle relative à l’entrée en vigueur d’actes législatifs réglementaires conférant des pouvoirs aux collectivités locales responsabilités, à compter du début du prochain exercice. “Une telle mesure, à notre avis, contribuera à renforcer la stabilité financière des municipalités”, a souligné le parlementaire. Lors de la réunion, les questions d’actualité concernant le développement ultérieur du concours “Meilleure pratique municipale” pour l’ensemble du pays et l’amélioration des pouvoirs des gouvernements locaux ont été examinées. et du logement et des services communaux de la Fédération de Russie Nikita Stasishin, vice-ministre de la Justice de la Fédération de Russie, Sergey Bystrevsky, vice-ministre des Affaires économiques Vadim Zhivouline, chef adjoint de l’Agence fédérale des nationalités, Mikhail Mishin, des représentants des autorités de l’État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des gouvernements locaux, de la communauté scientifique et des experts.

