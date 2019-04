French News: Site officiel de Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Pour les médias / Communiqués de presse / Jeux nationaux 2019

Entrée de journalistes accrédités dans le secteur de la presse par l’office des laissez-passer du Palais présidentiel de 16h20 à 16h45. À partir de 12h00, il sera possible d’écouter le concert et d’assister à l’événement.

5 mai 2019 à Dans la cour du palais présidentiel, un concert de plusieurs heures sera ouvert au public dans le cadre de l’action nationale Granie initiée par le couple présidentiel. Pendant le concert, nous entendrons la musique de Stanisław Moniuszko interprétée par des artistes représentant différents styles et genres musicaux. L’événement inclura également l’apprentissage des danses nationales polonaises et le chant ensemble des chansons du compositeur.

Le dimanche 5 mai 2019 à 17 heures, dans la cour du palais présidentiel, le président de la République de Pologne, Andrzej Duda, et Agata Kornhauser-Duda participeront au spectacle national qui se tiendra à l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Stanisław Moniuszko.