French News: Space Shift terminé dans “Artek”

04/29/2019 21: 17Le décalage d'espace chez Artek est terminé

Le 26 avril 2019, du 4 au 28 avril, le quatrième changement de profil de la State Space Corporation «Roscosmos» «First Cosmic», consacré à la Journée de la cosmonautique, s’est achevé au centre international pour enfants «Artek» (IDC «Artek»). Plus de deux cents écoliers de 19 régions de Russie ont pris part à la mission dans laquelle sept laboratoires spécialisés de Roskosmos travaillaient dans les directions suivantes: stations) ”,“ Lunokhod sur une plate-forme chenillée avec télécommande ”,“ Robotique – Space Dron ”,“ Entraînement psychophysique des futurs cosmonautes ”. Les cours ont eu lieu dans des laboratoires spécialisés tout au long du quart de travail, ce qui a permis à tous les visiteurs du camp Crystal d’en apprendre beaucoup plus sur les activités spatiales russes.Le 12 avril, 3019 écoliers et représentants de tous les camps du centre commercial Artek ont ​​participé. Les gars alignés dans le stade central sous la forme de lettres «First in space», les participants au décalage spatial du camp de Crystal formaient la forme d’un satellite et de ses rayons. Le «guide des étoiles» fait partie des autres activités de la transformation de l’espace de profil. Il est devenu le cosmonaute d’essai du détachement de Roscosmos, Peter Dubrov. Peter a travaillé pendant trois jours au total. Le 22 avril, le Jour de la Terre a été marqué par l’arrivée à Artek d’un autre invité vedette, le héros de l’Union soviétique, le cosmonaute soviétique Vladimir Georgievich Titov. La réunion, à laquelle chacun pouvait poser sa propre question sur les vols en orbite, s’est tenue au Musée du Cosmos, fondé par Youri Gagarine. Et puis, avec les Artekites, Vladimir Titov a posé une palme de fan sur l’allée des cosmonautes du centre pour enfants, qui a été défendue le 26 avril. Igor Vladimirovich Barmin, spécialiste en ingénierie spatiale, était chargé de la protection des projets du Laboratoire d’ingénierie des fusées. des dispositifs d’étude de la surface de la Lune et de Vénus et des équipements technologiques permettant d’obtenir des matériaux sous des conditions de microgravité; e Directeur général pour les sciences FSUE « TSENKI ». Lors de la réunion dans le camp de Khrustalny, Igor Vladimirovitch a parlé de toutes ces réalisations, de la clôture du changement de profil et de l’évaluation des projets que les gars ont préparés dans les laboratoires spatiaux. le personnel et le support de projet Sergey Inozemtsev.

