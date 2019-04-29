IX спартакиада работников ООО «Газпром трансгаз Махачкала» завершена!

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Махачкала» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее транспорт газа потребителям Республики Дагестан, республик и краев Северного Кавказа РФ, а также государств Закавказья. Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа — более 7 млрд куб. м. В составе компании 12 филиалов, в том числе 5 управлений магистральных газопроводов, Управление аварийно-восстановительных работ, Инженерно-технический центр, Учебно-производственный центр и ряд других.

На предприятии внедрены системы менеджмента качества ISO 9001:2015, экологического менеджмента ISO 14001:2004 и менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18001:2007. Коллектив насчитывает около 2 тыс. человек.

Составы команд-участниц — призеров Спартакиады:

«Центр» — представители Администрации и служб при Администрации, Управления связи и Медицинской службы компании;

«Инженер» — работники Учебно-производственного центра, Управления по эксплуатации зданий и сооружений, Службы организации восстановления основных фондов, Службы организации реконструкции и строительства основных фондов, Управления материально-технического снабжения, Инженерно-технического центра и Службы корпоративной защиты;

«Каспий» — работники Избербашского линейного производственного управления магистральных газопроводов.

MIL OSI