Premier: Centralny Port Komunikacyjny zwiększy perspektywy rozwojowe i gospodarcze Polski

Wśród zalet tego programu premier wymienił m.in. kompleksową poprawę dostępności transportowej całego kraju oraz zlikwidowanie wykluczenia komunikacyjnego regionów. Jak dodał miasta poniżej 100 tys. mieszkańców uzyskają dostęp do komunikacji kolejowej, której są pozbawione. Centralny Port Komunikacyjny ma funkcjonować jako węzeł transportowy łączący ze sobą trzy sieci: lotniczą, kolejową i drogową. To pierwszy od ponad 30 lat program budowy nowych linii kolejowych w Polsce. CPK może być sercem komunikacyjnym i biznesowym Polski – mówił szef rządu, dziękując inicjatorom tego przedsięwzięcia. W konferencji uczestniczyli również minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister i pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild oraz p.o. prezesa CPK Piotr Małolepszak.

Source: President of Poland in Polish