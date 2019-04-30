Аэрофлот открыл продажу субсидируемых перевозок в Симферополь из Сочи и Краснодара

Source: Russia Aeroflot

30 апреля 2019 года, Москва. — Аэрофлот открыл продажу субсидируемых государством перевозок по двум дополнительным маршрутам: Сочи — Симферополь и Краснодар — Симферополь.

Регулярные рейсы Аэрофлота между Краснодаром и Симферополем начнутся с 2 июня 2019 года. Полеты на линии между Сочи и Симферополем выполняются с 2 января 2017 года.

По обоим направлениям будут осуществляться ежедневные рейсы. Тариф для перевозки в классе Эконом составит 2500 рублей в одну сторону.

Предложение действует для граждан Российской Федерации:

в возрасте до 23 лет;

женщин в возрасте свыше 55 лет;

мужчин в возрасте свыше 60 лет;

инвалидов I группы любого возраста и сопровождающего лица, а также лица, сопровождающего ребенка-инвалида, и инвалида с детства II или III группы;

имеющих удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Аэрофлот традиционно принимает участие в государственной программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Включение в нее еще двух маршрутов будет способствовать повышению доступности для россиян курортов Крыма и авиаперевозок между городами Юга России.

АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.

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