Павел Сорокин встретился с делегацией Республики Куба

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 30 апреля. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин провел встречу с Генеральным директором по электроэнергетике Министерства энергетики и горнорудной промышленности Республики Куба Татьяной Амаран Богачевой, а также с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Российской Федерации Херардо Пеньяльвера Порталь.

Павел Сорокин отметил существенное развитие российско-кубинского энергетического взаимодействия и значительный потенциал совместной работы по модернизации топливно-энергетического комплекса Кубы и повышению энергобезопасности страны.

Кубинская сторона выразила благодарность Минэнерго России за весомый вклад в укрепление двусторонних торгово-экономических связей России и Кубы.

По итогам мероприятия Павел Сорокин и Татьяна Амаран Богачева обменялись составами Рабочей группы в соответствии с подписанным 29 марта 2019 г. Совместным планом по подготовке Программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и повышение энергобезопасности Республики Куба». Стороны также договорились продолжить конструктивный диалог для успешной реализации российско-кубинских проектов в области энергетики.

29.04.2019

С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.

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