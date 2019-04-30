Source: Russia Federal Space

#РКС#Свердловская область#главное30.04.2019 11:22

РКС и Свердловская область активизируют внедрение результатов космической деятельности в регионе

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») и Правительство Свердловской области подписали соглашение о взаимодействии в области использования результатов космической деятельности. Документ предусматривает выполнение в Свердловской области мероприятий плана реализации Основ государственной политики в области использования результатов космической деятельности для ускорения социально-экономического и инновационного развития региона.

Специалисты РКС и Свердловской области приступили к созданию детальной дорожной карты внедрения сервисов на базе космических данных.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Реализация соглашения позволит нам использовать возможности современных космических систем для мониторинга природных явлений на территории Свердловской области, перевозки опасных грузов, повышения эффективности работы экстренных служб. Все это укрепит позиции Свердловской области как территории, где инновационные технологии служат ускоренному социально-экономическому развитию, повышению уровня безопасности и качества жизни людей».

Стороны договорились адаптировать для нужд региона решения на основе Национальной сети высокоточного позиционирования (НСВП), которые обеспечивают точную, оперативную и надежную геопривязку объектов в абсолютных системах координат с сантиметровой точностью.

Заместитель генерального директора АО «Российские космические системы» Анатолий Перминов: «Мы ожидаем, что создание региональной сети референцных станций существенно упростит и ускорит получение услуги высокоточного позиционирования, востребованной сегодня в строительстве, сельском хозяйстве, кадастровых работах, в области контроля автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры. Для реализации соглашения также планируется разработать отдельную программу, в которой будут отражены мероприятия по мониторингу пассажирского транспорта, а также лесного и сельского хозяйства».

Подобные соглашения уже подписаны практически со всеми субъектами Российской Федерации. РКС постоянно поддерживает взаимодействие с региональными властями по практическому применению результатов космической деятельности в рамках внедрения как единичных продуктов, так и комплексных системных проектов.

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