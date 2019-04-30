Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор посетил больницу скорой помощи им. Н.В. Соловьева и принял участие в итоговой коллегии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках рабочей поездки в регион посетил больницу скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева. Лечебное учреждение получило новое современное оборудование — артроскопическую стойку, которая позволит врачам выполнять операции на качественно новом и современном уровне. Кроме того, у специалистов появится возможность помочь еще большему числу пациентов, увеличится количество операций, проводимых артроскопическим методом.

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Игорь Каграманян отметил положительные изменения в больнице и подчеркнул важность постоянного технического перевооружения лечебного учреждения для сохранения травматологической службы на том высоком уровне, который сейчас есть.

«Артроскопическая стойка для больницы имени Соловьева была куплена по решению губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова. МироновДмитрий ЮрьевичГубернатор Ярославской области Для этого из областного бюджета было выделено 3,2 миллиона рублей. А по нацпроекту «Здравоохранение» область получит более двух миллиардов из федерального бюджета, и почти 300 миллионов будет выделено из регионального на развитие ключевых направлений здравоохранения Ярославской области».

Федеральные средства будут направлены в центральные районные больницы на развитие доступной медицинской помощи

По словам сенатора, федеральные средства будут направлены в центральные районные больницы на развитие доступной медицинской помощи, на передвижные фельдшерско-акушерские пункты, передвижные флюорографы. Ярославская областная онкологическая больница получит уже в этом году МРТ, компьютерную установку, а также линейный ускоритель. Кроме того, для Ярославской областной клинической больницы будет закуплена ангиографическая установка для проведения высокотехнологичных операций по профилю сердечно-сосудистой системы.

«В Ярославской области традиционно хороший кадровый потенциал. Совместно с поступающим в регион мощным оборудованием это позволит на самом современном уровне оказывать медицинскую помощь. Здесь еще важна работа и самих главных врачей, организаторов здравоохранения – им необходимо выстроить логистику оказания помощи в своем учреждении так, чтобы каждый пациент был окружен заботой, вниманием и не испытывал трудностей в ожидании медицинской помощи», — сообщил Игорь Каграманян.

Он добавил, что больница имени Соловьева обслуживает не только жителей Ярославской области: за счет средств обязательного медицинского страхования здесь лечатся пациенты и из соседних областей – Ивановской, Вологодской, Костромской, жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Как рассказала директор больницы Наталья Даниленко, ежегодно врачи клинической больницы скорой медицинской помощи делают более 13 тысяч операций, 1500 из них – артроскопические.

Игорь Каграманян принял участие в итоговой коллегии Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

В этом году коллегия прошла в Ярославском перинатальном центре. Регион по итогам 2018 года смог снизить показатель младенческой смертности практически в два раза. Если в 2017 году он составлял 6 на тысячу родившихся живыми, то в 2018 – 3,2 на тысячу. Это связано, прежде всего, с эффективной работой, проводимой в регионе, по профилактике сверхранних преждевременных родов и, как следствие, уменьшением рождений детей с экстремально низкой массой тела.

Игорь Каграманян подчеркнул, что одна из главных задач, которая сейчас стоит перед здравоохранением, — повышение качества и доступности медицинской помощи, удовлетворенности населения медпомощью и улучшение демографической ситуации. «Сейчас мы видим консолидацию всех возможностей для успешного преодоления тех негативных явлений, которые еще есть в здравоохранении. Национальные проекты, усилия главы региона в поиске внебюджетных источников, средства областного бюджета – все это позволяет решать задачи, которые были поставлены Президентом страны в майских указах. Здесь важны усилия всех. Только тогда мы получим ощутимый результат».

Директор Департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев определил приоритетные направления развития отрасли на ближайшие годы. Это совершенствование организации медицинской помощи матери и ребенку, мероприятия, направленные на снижение показателей смертности по основным классам причин, укрепление кадрового потенциала в медицинских организациях, преодоление кадровых диспропорций в отрасли, повышение профессионального уровня специалистов, а также укрепление материально-технической базы медицинских организаций, развитие системы профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения.

Игорь Каграманян отметил одну из ключевых ролей всего медицинского сообщества. «Работа врача должна строиться на принципах взаимного уважения и внимания – внимания к труду своих коллег, к запросам пациентов. Необходимо правильно понимать и действия органа власти, требования к руководителю и адекватно отвечать на вызовы времени».

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