French News: 1er concours international de jeunes artistes

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

À Brest, le 1er concours international de jeunes interprètes “Steps of classic” s’est tenu le 14 avril 2019, les résultats du 1er concours international de jeunes interprètes “Steps of classic” ont été annoncés dans la nomination “piano”, qui s’est déroulée du 12 au 14 avril et était organisée par l’école de musique pour enfants. N ° 2 M. Brest Le concours a réuni 70 personnes de 5 pays – Biélorussie, Pologne, Ukraine, Russie et Lettonie. Des concurrents de quatre catégories d’âge (du plus jeune au plus âgé de 17 ans) se sont battus pour la victoire en exécutant un programme obligatoire: une pièce de l’époque baroque, une pièce virtuose et un choix – une œuvre d’un compositeur biélorusse, polonais ou allemand. La performance a été évaluée par un jury international composé de: un artiste national du RB prof. Igor Ołownikow (président – Minsk, Biélorussie); prof. De l’Université de musique Fryderyk Chopin, Maria Gabryś-Heyke (Varsovie, Pologne); un militant éminent de la culture russe Lubov Lawniejew (Saint-Pétersbourg, Russie); Lauréat des concours internationaux de maîtrise en histoire de l’art Marina Kulow (Brest, Biélorussie) Le ministre général de la République de Pologne à Brest, Piotr Kozakiewicz, a remis le prix spécial de la meilleure interprétation du travail du compositeur polonais à Yegor Karas de Saint-Pétersbourg. La victoire bien méritée du participant russe a été menée par Juliusz Zarębski et sa “Tarantella”. Des étudiants polonais ont également présenté avec fierté l’école de musique polonaise, en remportant les plus grands prix. Konstancja Rempała a reçu le prix spécial de l’artiste émérite de Russie, Algirdas Pauliukevičius “Pour le championnat professionnel et la perspective créative” du membre du jury, Lubowi Lawniejewej (épouse Pauliukevičius). Agata Kłudczyńska a reçu le Prix spécial pour l’exécution d’une œuvre d’un compositeur allemand (Ludwik van Beethoven – Sonate en ut mineur op.10 n.1) de l’organisation sociale “Pobratymcy Brest-Schussental”, fondateurs du concours. Les lauréats du concours polonais étaient: 1) Konstancja Rempała – 1 prix (dans la catégorie С (12-14 ans), Prof. Anna Jastrzębska-Quinn; 2) Maria Bury – 2e prix (dans la catégorie D (15-17 ans), prof Monika Quinn; 3) Agata Kłudczyńska – 3ème prix (catégorie D (15-17 ans), Prof. Monika Quinn.

Le projet était coparrainé par le consulat général de la République de Pologne à Brest, qui a décerné un prix aux organisateurs pour les participants: la publication de notes de compositeurs polonais.