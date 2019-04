French News: Aeroflot a ouvert une vente de trafic subventionné vers Simferopol en provenance de Sochi et de Krasnodar

Source: Russia Aeroflot

30 avril 2019, Moscou. – Aeroflot a ouvert la vente du trafic subventionné par l’État sur deux liaisons supplémentaires: Sochi – Simferopol et Krasnodar – Simferopol Les vols réguliers d’Aeroflot entre Krasnodar et Simferopol commenceront à compter du 2 juin 2019. Les vols sur la ligne entre Sotchi et Simferopol sont exploités à partir du 2 janvier 2017. Des vols quotidiens seront exploités dans les deux sens. Le tarif du transport en classe économique est de 2500 roubles l’aller simple. L’offre est valable pour les citoyens russes: moins de 23 ans, les femmes de plus de 55 ans, les hommes de plus de 60 ans, les personnes handicapées du premier groupe de tout âge et leurs accompagnants, et également les personnes accompagnant un enfant handicapé et une personne handicapée du groupe II ou III du groupe II, ayant un certificat de famille nombreuse ou d’autres documents confirmant le statut de famille nombreuse de la manière prescrite par les actes juridiques des entités constitutives de la Fédération de Russie.Aeroflo Il participe traditionnellement au programme d’État de subvention des vols à destination de l’extrême-Orient, de Kaliningrad et de Simferopol. L’inclusion de deux nouvelles liaisons augmentera la disponibilité des stations balnéaires de Crimée et le transport aérien entre les villes du sud de la Russie pour les Russes. AEROFLOT figure parmi les 20 plus grandes compagnies aériennes au monde, avec la flotte la plus jeune au monde avec plus de 100 appareils. En 2018, Aeroflot a transféré 35,8 millions de personnes et compte 55,7 millions de compagnies aériennes du groupe Aeroflot, ce qui lui confère quatre étoiles de la part de la société de conseil britannique Skytrax et sept fois le Skytrax World Airline Awards dans la catégorie ” La meilleure compagnie aérienne d’Europe de l’Est “et a également reçu la note” cinq étoiles “de l’American Aviation Association APEX. Aeroflot est la marque d’aviation la plus reconnaissable au monde selon l’agence Brand Finance. Selon la société américaine de conseil Bain & Company, la compagnie aérienne se classe au quatrième rang des numérisations numériques parmi toutes les compagnies aériennes du monde.

MIL OSI