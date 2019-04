French News: Charité concentre les soins d’urgence pour enfants au Campus Virchow-Klinikum

Source: Charite – Universitatsmedizin BerlinCharité – Universitätsmedizin Berlin mettra fin aux soins d’urgence pédiatriques le 1er juillet sur le campus de Benjamin Franklin. La sécurité des approvisionnements pour les enfants malades présentant un risque aigu de décès ou mettant en jeu le pronostic vital demeure dans la salle des urgences centrale du site. La médecine pédiatrique et de l’adolescence est concentrée sur le campus de Virchow-Klinikum et est complétée par une consultation d’urgence du Kassenärztliche Vereinigung auprès des pédiatres qui fait partie depuis de 2008 du centre de la Charité. Des zones sont regroupées sur ce campus, y compris les sous-spécialités et la salle d’urgence pour enfants. Outre les soins primaires, la possibilité d’un traitement hospitalier ou de soins intensifs et la disponibilité de spécialistes sont garanties.Pour l’emplacement de Steglitz, l’État de Berlin n’a pas d’enfant Soins d’urgence fournis dans le plan de l’hôpital. Il n’y a ni départements pédiatriques ni lits pédiatriques disponibles. Ainsi, la prise en charge des enfants et des adolescents pendant de nombreuses années n’a été maintenue que par la présence d’un pédiatre. Par conséquent, pour la Charité, il n’existe aucune perspective de traitement médical adéquat pour les enfants gravement malades, de sorte que ceux-ci sont en cours de cessation. Cependant, la sécurité d’approvisionnement des urgences devrait continuer à être garantie: comme dans tout service d’urgence de la Charité, aucun patient n’est rejeté sans être vu. Comme dans le service des urgences du campus de la Charité Mitte, où il n’existe pas de soins pédiatriques explicites, la Charité prend diverses mesures pour assurer la sécurité d’approvisionnement, notamment la formation du service médical dans la salle des urgences ainsi que la possibilité d’organiser des consultations pédiatriques. ou déménagement à l’hôpital pour enfants du Campus Virchow-Klinikum. En outre, il existe suffisamment de solutions de remplacement dans les environs immédiats du campus Benjamin Franklin: à titre d’exemple, les soins d’urgence pédiatriques sont fournis par Helios Klinikum Emil von Behring et l’hôpital St. Joseph, ainsi que par le centre de fournitures médicales pour les soins aigus pédiatriques. +49 30 450 570 400Retour à l’aperçu

