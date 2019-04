French News: CINQ ANS D’ADHÉSION DE LA POLOGNE À L’UE

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

Quinze ans d'adhésion de la Pologne à l'UE Le 1er mai 2004, le plus grand élargissement de l'Union européenne a eu lieu. La Pologne, ainsi que la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Slovénie, Chypre et Malte, ont adhéré à l'Union européenne, la première étape ayant été la signature de l'accord européen du 16 décembre 1991 établissant une association entre la Pologne et les Communautés européennes. Le moment symbolique a été la présentation, le 8 avril 1994 à Athènes, par le gouvernement de la République de Pologne à une demande officielle d'adhésion à l'Union européenne. Quatre ans plus tard, les véritables négociations d'adhésion ont été entamées: lors du référendum sur l'adhésion, qui s'est tenu les 7 et 8 juin 2003, 77,45% des Polonais ont voté en faveur de l'adhésion à l'Union européenne. La Pologne est le pays le plus peuplé et le plus vaste qui ait rejoint l'UE après 2004. année. L'économie polonaise est la sixième en termes de PIB dans l'Union européenne, tout en maintenant l'un des taux de croissance les plus élevés de la Communauté. La Pologne est un membre actif et important de l'UE, participant aux plus importants débats du forum de l'Union européenne sur l'avenir de l'UE, la politique de migration, le climat et la politique économique. L'adhésion de la Pologne renforce la position de la République sur la scène internationale en apportant de nombreux avantages économiques, politiques et sociaux, et son adhésion à l'Union européenne a été l'aboutissement des efforts de tous les gouvernements formés après la victoire de Solidarité en 1989. […] L'adhésion à l'Union européenne est devenue un plan durable de modernisation de notre État, de notre économie et de notre politique étrangère – a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Jacek Czaputowicz, dans son exposé présenté au Sejm de la République de Pologne le 14 mars 2019.