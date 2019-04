French News: Faire respecter les normes sociales, lutter contre l’exploitation

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales, le ministre fédéral du Travail, Hubertus Heil, et le ministre fédéral des Finances, Olaf Scholz, ont visité le projet DGB “Fair Mobility”, qui vise à garantir des salaires et des conditions de travail équitables aux travailleurs des pays de l’Europe centrale et orientale de l’UE. Par la suite, les ministres ont pris part à une inspection illégale du travail des douanes Heil: Il s’agit de la loi et de l’ordre sur le marché du travail. Pour ce faire, nous étendrons la responsabilité du sous-traitant à la livraison de colis et lutterons contre le dumping social.Voyez notre reportage vidéo ici: [Video Player]

