French News: FORTE 2020

Un nouveau projet européen pour l'étude de l'interaction forte

Jülich, 30 avril 2019 – L’initiative européenne STRONG 2020 cherche à trouver des réponses aux questions en suspens dans le domaine de l’interaction dite forte – l’un des fondements du modèle standard de la physique des particules. Le projet de quatre ans regroupe des activités de recherche expérimentale et théorique et a récemment été approuvé par l’UE dans le cadre du programme de recherche et d’innovation Horizon 2020. Financé à hauteur de 10 millions d’euros, il devrait démarrer à l’été 2019. Le consortium STRONG 2020 comprend 44 institutions partenaires de 14 pays de l’UE, dont l’Institut de physique nucléaire de Forschungszentrum Jülich avec son accélérateur de particules COSY. Au total, des scientifiques de 36 pays sont impliqués.

L’interaction forte, responsable de la cohésion des noyaux atomiques, est l’une des quatre forces fondamentales de la physique. Les études théoriques et expérimentales réalisées en Europe emploient à elles seules une communauté de recherche active d’environ 2 500 scientifiques. La liste des questions ouvertes à l’interface de nos connaissances actuelles dans ce domaine est variée, y compris, par exemple, les propriétés et la structure détaillée du proton, la détermination précise des états excités des hadrons, les propriétés du plasma de quark-gluon chaud et dense, et des études de précision du modèle standard. Ces domaines de recherche sont étudiés expérimentalement avec des collisions de photons et de particules à basse et haute énergie (de quelques GeV à 14 TeV). Ils nécessitent le développement et l’amélioration continus de détecteurs de pointe, de systèmes d’acquisition de données, de faisceaux d’accélérateurs et de cibles – ainsi que des modèles théoriques sous-jacents.Les résultats de STRONG-2020 auront un impact significatif sur l’exploration de l’interaction forte et du modèle standard. Le projet contribuera également à la recherche fondamentale en physique au-delà du modèle standard et aura une incidence sur d’autres domaines scientifiques, tels que l’astrophysique ou les théories de systèmes complexes hautement couplés dans la matière condensée. Les outils et méthodologies pour les nouvelles expériences extrêmement complexes de STRONG 2020 permettront de renforcer les infrastructures de recherche européennes et d’améliorer leur compétitivité. Les technologies développées au cours de ce processus affecteront également la médecine (outils de diagnostic, le traitement du cancer) et l’industrie (caméras linéaires, technologies de champs magnétiques 3D) et pourraient également conduire à des avancées en matière de technologie informatique et d’intelligence artificielle. , fortement soutenu par le Comité européen de collaboration sur la physique nucléaire (NUPECC), rassemble les principaux groupes et infrastructures de recherche européens actuellement impliqués dans la recherche de pointe sur les interactions fortes. Le projet fournit un accès à six structures de recherche de classe mondiale en Europe qui se complètent mutuellement dans les propriétés du faisceau de particules (COSY, MAMI, LNF-INFN, ELSA, GSI, CERN) et offrent un accès virtuel aux logiciels à code source ouvert. STRONG-2020 favorise l’interaction de la théorie et de l’expérience en soutenant le Centre européen pour les études théoriques en physique nucléaire et les domaines connexes (ECT) à Trente. Plus d’informations: Institut de physique nucléaireContacts: Dr. Institut de physique nucléaire Dieter Grzonka, Structure expérimentale des hadrons (IKP-1) Tél.: 02461 61-4402E-Mail: d.grzonka@fz-juelich.dePressekontakt: Dr. Regine PankninPressereereentin, Forschungszentrum JülichTel.: 02461 61-9054E-mail: r.panknin@fz-juelich.de

