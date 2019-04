French News: Hausse régulière de l’emploi au premier trimestre de 2019

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Mars 2019: Près d’un demi million de personnes occupant un emploi par rapport au même mois l’an dernier

Communiqué de presse N ° 165 du 30 avril 2019

WIESBADEN – En mars 2019, selon les calculs préliminaires de l’Office fédéral de la statistique (Destatis), environ 44,9 millions de personnes résidant en Allemagne occupaient un emploi rémunéré. Par rapport à mars 2018, le nombre de personnes en emploi a augmenté de 1,1% (+ 495 000 personnes). Cela correspond au taux de variation de l’année précédente pour les deux derniers mois de janvier et février 2019. Ainsi, la croissance de l’emploi s’est poursuivie au cours du premier trimestre de 2019. Le chômage a continué de diminuer légèrement par rapport au même mois l’année dernière. En mars 2019, 1,50 million de personnes étaient au chômage, soit 13 000 de moins qu’un an auparavant.

Avec le début de la reprise printanière, la population active a augmenté de 127 000 personnes ou 0,3% en mars 2019 par rapport au mois précédent, selon les résultats préliminaires des comptes de l’emploi. Il s’agit d’une augmentation mensuelle inférieure à la moyenne des cinq dernières années (+143 000 personnes). Corrigé des variations saisonnières, c’est-à-dire après élimination des fluctuations saisonnières habituelles, le nombre de personnes occupant un emploi a augmenté de 33 000 personnes ou 0,1% en mars 2019 par rapport à février 2019.

Nombre de personnes occupant un emploi au 1er trimestre 2019: + 1,1% par rapport au 1er trimestre 2018 En moyenne, au 1er trimestre 2019, selon les calculs préliminaires, l’Allemagne comptait environ 44,9 millions de personnes en activité salariée. Par rapport à l’année précédente, le nombre de personnes occupées a augmenté de 481 000 personnes ou de 1,1%. Les résultats détaillés du premier trimestre de 2019 seront publiés le 17 mai 2019.

Taux de chômage ajusté à 3,2% en mars 2019 Selon l’Enquête sur la population active, le nombre de chômeurs en mars 2019 était de 1,50 million. C’était 138 000 de plus que le mois précédent. Corrigé des influences saisonnières et irrégulières, le nombre de chômeurs s’élevait à 1,38 million en mars 2019, soit 13 300 de moins que le mois précédent. Le taux de chômage ajusté en mars 2019 était de 3,2%.

I. Déclaration d’emploiEmployés (nationaux) 1

année

mois

valeurs d’origine

désaisonnalisées 2

personnes

Changement de prémonat

Changement par rapport au même mois l’an dernier

personnes

Variation par rapport au mois précédent

en millions

en%

en millions

en%

1 Résultats des comptes de l’emploi dans le cadre des comptes nationaux: employés résidant en Allemagne (concept national). La série chronologique correspondante pour la population active ayant un lieu de travail en Allemagne (notion de ménage) est disponible Domaine d’emploi être récupéré.2 Nettoyage saisonnier selon le processus de recensement X-12-Arima.

2016

janvier

42,964

-0,9

1.3

43,264

0,0

février

43,038

0,2

1.3

43,325

0,1

mars

43,207

0,4

1.3

43,394

0,2

avril

43,347

0,3

1.3

43,425

0,1

mai

43,479

0,3

1.3

43,473

0,1

juin

43,568

0,2

1.3

43,530

0,1

juillet

43,535

-0,1

1.2

43,534

0,0

août

43,631

0,2

1.3

43,612

0,2

septembre

43,870

0,5

1.3

43,684

0,2

octobre

43,972

0,2

1.3

43,726

0,1

novembre

44,057

0,2

1.3

43,789

0,1

décembre

43,929

-0,3

1.4

43,856

0,2

2017

janvier

43,596

-0,8

1.5

43,889

0,1

février

43,667

0,2

1.5

43,948

0,1

mars

43,821

0,4

1.4

44000

0,1

avril

43,962

0,3

1.4

44,038

0,1

mai

44,083

0,3

1.4

44076

0,1

juin

44,177

0,2

1.4

44,138

0,1

juillet

44,183

0,0

1.5

44,187

0,1

août

44,245

0,1

1.4

44,228

0,1

septembre

44,455

0,5

1.3

44,274

0,1

octobre

44,543

0,2

1.3

44,306

0,1

novembre

44,631

0,2

1.3

44,364

0,1

décembre

44,502

-0,3

1.3

44,426

0,1

2018

janvier

44,244

-0,6

1.5

44,531

0,2

février

44,290

0,1

1.4

44,566

0,1

mars

44,402

0,3

1.3

44,579

0,0

avril

44,547

0,3

1.3

44,625

0,1

mai

44,676

0,3

1.3

44,668

0,1

juin

44,719

0,1

1.2

44,680

0,0

juillet

44,721

0,0

1.2

44,728

0,1

août

44,784

0,1

1.2

44,768

0,1

septembre

44,965

0,4

1.1

44,787

0,0

octobre

45,072

0,2

1.2

44,840

0,1

novembre

45,160

0,2

1.2

44,894

0,1

décembre

45,019

-0,3

1.2

44,943

0,1

2019

janvier

44,724

-0,7

1.1

45,004

0,1

février

44,770

0,1

1.1

45,041

0,1

mars

44,897

0,3

1.1

45,074

0,1

II. Enquête sur la population activeLes chômeurs et les travailleurs 1

caractéristique

März2019

mois précédent

mois précédent

Februar2019

changement

März2018

changement

1 personne dans les ménages privés âgés de 15 à 74 ans. 2 Part des chômeurs dans la population active (employés et chômeurs) âgés de 15 à 74 ans. 3 Proportion de personnes occupées parmi toutes les personnes âgées de 15 à 74 ans. 4 Composante du cycle de tendance (méthode X-13-ARIMA sous JDemetra +, calcul: Eurostat).

valeurs d’origine

en millions

en%

en millions

en%

sans emploi

1.50

1,36

10.3

1,51

-0,7

travailleur

41,86

41,83

0,1

41,42

1.1

Actions en%

en%

Actions en%

en%

taux de chômage 2

3.5

3.1

12,9

3.5

0,0

Taux d’emploi 3

67,7

67,8

-0,1

66,6

1.7

résultats ajustés 4

en millions

en%

en millions

en%

sans emploi

1,38

1,39

-0,7

1,49

-7,4

travailleur

42,07

41,99

0,2

41,63

1.1

Actions en%

en points de pourcentage

Actions en%

en points de pourcentage

taux de chômage 2

3.2

3.2

0,0

3.5

-0,3

hommes

3.4

3.5

-0,1

3.9

-0,5

femmes

2.9

2.9

0,0

3.0

-0,1

Personnes de moins de 25 ans

5.6

5.7

-0,1

6.4

-0,8

Personnes de 25 à moins de 75 ans

2.9

2.9

0,0

3.1

-0,2

Taux d’emploi 3

68,0

68,0

0,0

66,9

1.1

Notes méthodologiques:

Des données structurées en profondeur et des séries chronologiques détaillées sont disponibles dans la base de données GENESIS-Online: 13321-0001 (mois) 13321-0002 (Trimestres) respectivement 81000-0011 (Années) disponible. Les données sur les personnes occupées et les personnes sans emploi tirées de l’enquête sur la population active sont disponibles sous le numéro de tableau 13231-0001 (Mois).

Outre le calcul initial du nombre de personnes occupées pour le mois de référence mars 2019, les résultats de l’emploi mensuel précédemment publiés pour l’année 2018 et pour les mois de janvier et février 2019 ont été recalculés. Le recalcul des résultats mensuels de septembre 2018 donne lieu à un taux de variation d’une année sur l’autre, ce qui représente une baisse de 0,1 point de pourcentage par rapport à l’année précédente au niveau macroéconomique et de 0,1 point de pourcentage plus élevé que par le passé.

Les chiffres de l’emploi tirés des comptes de l’emploi et de l’enquête sur la population active diffèrent. Les écarts sont dus aux concepts différents utilisés dans les deux statistiques. Vous trouverez plus d’informations sur les différences de résultats entre l’enquête sur la population active et les comptes de l’emploi dans les notes annexes.

Les employés et les chômeurs sont comptés selon le concept de statut d’emploi de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le chômage déclaré ne doit donc pas être confondu avec le chômage enregistré, qui est publié par l’Agence fédérale pour l’emploi conformément au Code de la sécurité sociale. Les taux de chômage sont calculés à l’aide des résultats de l’enquête sur les forces de travail dans le système statistique européen.

