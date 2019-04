French News: Les moyens du projet national “Santé” permettront à la région de Yaroslavl d’améliorer la qualité des soins médicaux – I. Kagramanyan

Source: Russie – Conseil de la fédération

Dans le cadre des travaux dans la région, le sénateur a visité l’hôpital d’urgence. N.V. Il a également participé à la dernière réunion du ministère de la Santé et de la Pharmacie de la région de Yaroslavl.

Igor Kagramanyan Kagramanyan Igor Nikolayevich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Yaroslavl, s’est rendu à N.V. Soloviev. L’institution médicale a reçu un nouvel équipement moderne – un support arthroscopique, qui permettra aux médecins d’effectuer des opérations à un niveau qualitativement nouveau et moderne. En outre, les spécialistes seront en mesure d’aider encore plus de patients et le nombre d’opérations réalisées par la méthode arthroscopique augmentera.

Igor Kagramanyan a noté les changements positifs survenus à l’hôpital et a souligné l’importance du rééquipement technique continu de l’établissement médical afin de maintenir le service de traumatologie au niveau supérieur disponible. Dmitriy Y. Mironov, gouverneur de la région de Yaroslavl, a affecté à cette fin 3,2 millions de roubles du budget régional. Et selon le projet national «Soins de santé», la région recevra plus de deux milliards du budget fédéral et près de 300 millions du budget régional seront alloués au développement de secteurs clés de la santé dans la région de Yaroslavl.

Les fonds fédéraux seront dirigés vers les hôpitaux de district centraux pour développer des soins médicaux abordables.

Selon le sénateur, des fonds fédéraux seront alloués aux hôpitaux de district centraux pour le développement de soins médicaux abordables, à des auxiliaires médicaux mobiles et à des centres d’obstétrique et à la fluorographie mobile. L’hôpital régional d’oncologie de Yaroslavl recevra une IRM, une installation informatique et un accélérateur linéaire cette année. En outre, une installation d’angiographie sera achetée pour l’hôpital clinique régional de Yaroslavl pour les opérations de haute technologie sur le système cardiovasculaire. «Dans la région de Yaroslavl, les ressources humaines sont traditionnellement bonnes. Avec le puissant équipement entrant dans la région, cela permettra de fournir des soins médicaux au niveau le plus moderne. Le travail des principaux médecins eux-mêmes et des organisateurs de soins de santé est également important: ils ont besoin de mettre en place une logistique pour fournir une assistance dans leurs établissements, de sorte que chaque patient soit entouré de soins et d’attention et n’ait pas de difficulté à attendre des soins médicaux », a déclaré Igor Kagramanyan. L’hôpital Soloviev sert non seulement les habitants de la région de Yaroslavl: les patients des régions voisines – Ivanovo, Vologda, Kostroma, les habitants de Moscou squash et Saint-Pétersbourg Comme l’a expliqué la directrice de l’hôpital Natalya Danilenko, chaque année, les médecins de l’hôpital des urgences cliniques effectuent plus de 13 000 opérations, dont 1 500 arthroscopiques. tenue au centre périnatal Yaroslavl. Fin 2018, la région était en mesure de réduire de près de moitié le taux de mortalité infantile. Si en 2017, il était de 6 pour mille naissances vivantes, en 2018, il était de 3,2 pour mille. Cela est principalement dû aux travaux efficaces menés dans la région pour la prévention de la prématurité et de la prématurité et, par conséquent, à la diminution du nombre de naissances d’enfants dont le poids à la naissance est extrêmement faible. Igor Kahramanyan a souligné que l’une des tâches principales à laquelle est confrontée la santé l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des soins médicaux, la satisfaction du public à l’égard des soins médicaux et l’amélioration de la situation démographique. «Nous assistons maintenant à la consolidation de toutes les possibilités permettant de surmonter avec succès les phénomènes négatifs qui persistent dans le secteur de la santé. Les projets nationaux, les efforts du chef de région dans la recherche de sources extrabudgétaires, les fonds du budget régional – tout cela permet de résoudre les tâches définies par le président du pays dans les décrets de mai. Les efforts de tous sont importants ici. Nous obtiendrons alors un résultat concret seulement ». Ruslan Saitgareyev, directeur du ministère de la Santé et de la Pharmacie, a identifié les domaines prioritaires pour le secteur dans les années à venir. Il s’agit notamment d’améliorer l’organisation des soins médicaux pour la mère et l’enfant, de prendre des mesures visant à réduire les taux de mortalité pour les principales catégories de causes, de renforcer les ressources humaines dans les organisations médicales, de remédier aux disparités de personnel dans l’industrie, d’améliorer le niveau professionnel de spécialistes et de renforcer la base matérielle et technique des organisations médicales. systèmes de prévention des maladies non transmissibles et de mise en place de saines habitudes de vie au sein de la population.Igor Kahramanyan a Les rôles clés de toute la communauté médicale. «Le travail du médecin devrait être basé sur les principes de respect mutuel et d’attention – l’attention portée au travail de ses collègues, aux demandes des patients. Il est nécessaire de bien comprendre les actions de l’autorité, les exigences du leader et de répondre de manière adéquate aux défis du moment. “

