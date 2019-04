French News: Les sénateurs ont présenté des projets d’amendements à l’article 98 de la loi fédérale «Charte du transport ferroviaire de la Fédération de Russie»

Source: Russie – Conseil de la fédération

Changer la méthode de calcul et, en conséquence, le montant des amendes, permettra de rétablir le principe de la répartition équitable des responsabilités entre les expéditeurs et les chemins de fer russes, selon les parlementaires.

Les membres du Conseil de la fédération Vyacheslav Timchenko, TimchenkoVyacheslav Stepanovich représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’Etat de la région de Kirov, Oleg Melnichenko, MelnichenkoOleg Vladimirovich, représentant du pouvoir législatif (représentant) de la région de Penza, Andrei Shevko Sheevchenko initiative législative projet fédéral de la nouvelle loi «portant modification de l’article 98 de la loi fédérale« Charte du transport ferroviaire de la Fédération de Russie ».

Le projet de loi vise à harmoniser le montant des amendes imposées aux expéditeurs pour avoir faussé les informations sur les marchandises transportées dans le projet de loi de transport ferroviaire, ce qui a permis de réduire les coûts de transport et de causer des dommages réels au transporteur ferroviaire. multiplicité de paiement pour le transport et aller au calcul sur la base du montant des frais de transport perdus.

Le paiement de l’amende ne dispense pas de la réparation des dommages causés par la violation.

Actuellement, une situation se présente, caractérisée par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie dans les termes suivants: «… une amende disproportionnée peut passer d’une mesure d’influence à un instrument de suppression de l’indépendance et de l’initiative économiques, d’une restriction excessive de la liberté d’entreprise et des droits de propriété De la Fédération de Russie est inacceptable. “La note explicative souligne que le paiement de l’amende par l’expéditeur ne l’exempte pas de dédommagement En modifiant à son tour la méthode de calcul et, partant, le montant des amendes, le principe de la répartition équitable des responsabilités entre les chargeurs et les chemins de fer russes sera rétabli. , si, en conséquence, le coût du transport des marchandises diminue et crée une pénalité “équitable” correspondant au “paiement insuffisant” du coût du transport fret.

