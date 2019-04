French News: “L’éternité et un moment. 1918 – 1939 – La Pologne est une architecture forte “

Source: Ministère des affaires étrangères de la Pologne en polonais

“L’éternité et un moment. 1918 – 1939 – La Pologne est une architecture forte “

26 avril 2019

Baranovitchi 2019

Baranowicze a examiné l’architecture polonaise de l’entre-deux-guerres le 5 avril 2019. Le consulat général de la République de Pologne à Brest, en coopération avec l’Institut polonais de Minsk, a organisé un vernissage de l’exposition “L’éternité et le moment. 1918 – 1939 – Pologne architecture forte “dans la salle de la section de littérature spécialisée de la bibliothèque municipale centrale de Baranavichy W. Taulaja à Baranowicze: deuxième présentation de l’exposition dans le district consulaire de Brzesc (du 11 au 18.12.2018, l’exposition a été présentée dans le hall d’exposition de l’Université technique d’État de Brest). Le directeur de l’Institut polonais à Minsk a ouvert l’exposition Cezary Karpiński, chef du département Culture du Comité exécutif municipal de Baranavichy Natalia Michalczyk et député du conseil des députés de la ville de Baranavichy, Włodzimierz Zujew. Dr hab. L’Académie des beaux-arts de Gdańsk, Michał Pszczółkowski, a informé les invités de l’ouverture des concepts architecturaux de cette période historique et des monuments de l’architecture du modernisme polonais en Biélorussie, y compris le Baranavichy. L’atmosphère de la cérémonie d’ouverture a été créée par le choeur d’enfants modèles «Raduga» de l’École d’études publique «École de choeurs d’enfants». W. Rowdo “. Les œuvres de Frédéric Chopin et de Sébastien Bach ont été interprétées par la chorale et sont en cours de conception à Baranowicz, à partir de monuments architecturaux préservés, y compris la période de l’entre-deux-guerres. Comme le souligne Natalia Michalczyk, chef du département de la culture, Baranavichy est une ville relativement jeune. La préservation du patrimoine architectural est donc l’une des priorités du développement de la coopération culturelle et du tourisme. La popularité de l’exposition est également liée à sa partie supplémentaire (11 planches) contenant des informations sur l’architecture polonaise de l’entre-deux-guerres dans la Biélorussie contemporaine, qui a été développée par le dr. hab. Michał Pszczółkowski: l’exposition de Baranowicze sera ouverte jusqu’au 30 avril 2019.

