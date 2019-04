French News: M. Afanasov: Stavropol est traditionnellement la première région de Russie à recevoir le feu sacré

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a dirigé la délégation des pèlerins, qui a amené le sanctuaire de Jérusalem à Stavropol.

Le territoire de Stavropol est traditionnellement devenu la première région russe à rencontrer le feu sacré, qui s’est abattu le samedi saint à Jérusalem, dans l’église du Saint-Sépulcre. La délégation de pèlerins dirigée par Mikhail Afanasov Afanasov Mikhaïlov Aleksandrovich, représentant de la branche exécutive du gouvernement du territoire de Stavropol, l’a conduit dans la capitale régionale sous l’autorité du pouvoir exécutif du gouvernement de la région de Stavropol.

La délégation, portant le feu sacré, a été accueillie à l’aéroport par Vladimir Vladimirov, gouverneur du territoire de Stavropol, le métropolite Kirill de Stavropol et Nevinnomyssky, cosaques de l’armée de Terek Cossack, représentants des diocèses situés dans le territoire de Stavropol, ainsi que dans les régions voisines du district fédéral du Caucase du Nord. l’expérience d’attendre le feu sacré donne la force de vivre, remplissant la vie de sens et de joie de Pâques. «Nous avons très vite réussi à livrer le feu sacré à la patrie. Dans un proche avenir, des particules de la Lumière sacrée atteindront toutes les parties du territoire de Stavropol, les régions voisines, chaque temple, apportant de la joie et des sentiments lumineux à chaque maison “, a déclaré le sénateur. Le gouverneur, Vladimir Vladimirov, a remercié la délégation des pèlerins pour son travail important et important et a félicité ses compatriotes vacances “Que chaque bougie allumée du feu sacré apporte prospérité, paix et harmonie aux familles de Stavropol”, a déclaré le chef de la région de Stavropol, dans les régions métropolitaine Kirill de Stavropol et de Nevinnomyssky, souhaitant à tous joie, paix, bien-être et création. «En regardant la grâce de Dieu, nous espérons que la vie continuera, que notre peuple et notre pays prospéreront.» Après la réunion solennelle, le feu sacré a été transporté dans la cathédrale de Stavropol à Kazan, où a eu lieu le service nocturne de Pâques. Des lampes qu’il a allumées ont été envoyées dans les temples du territoire de Stavropol et d’autres régions du Caucase du Nord.Mikhail Afanasov s’est directement rendu à l’aéroport de la capitale régionale pour se rendre au temple Panteleimon de Kislovodsk. Quelques minutes avant le début de la procession religieuse, il a remis une lampe avec une particule du feu sacré à l’abbé de l’église, l’archiprêtre Sergei Akimenko. Le temple Panteleymon est situé au cœur de la station balnéaire de Kislovodsk et est l’une des plus anciennes eaux minérales caucasiennes de la région. Au vingtième siècle, il fut presque complètement détruit. Pour le restaurer, un conseil d’administration a été créé, dans lequel le sénateur a pris une part active.

