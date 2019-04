French News: Nouvelle saison, nouveau partenaire Premium BMW M Motorsport: Timo Glock débute dans la BMW M4 DTM de JiVS en 2019.

Source: BMW Group Munich. Les dessins de la BMW M4 DTM pour la saison 2019 sont terminés. Timo Glock (GER) entamera la nouvelle saison à Hockenheim (GER) le week-end prochain au volant de la BMW M4 DTM de JiVS. Swiss Data Migration Services SA, basée à Kreuzlingen (SUI), est le nouveau partenaire privilégié de BMW M Motorsport dans le DTM. La plate-forme de gestion de l’information de la société, JiVS, donne son nom à Glocks. Les couleurs dominantes de la BMW M4 DTM de JiVS sont le noir, le rouge et le blanc. “Je suis fier d’accueillir chez Data Migration Services AG un autre nouveau partenaire Premium de BMW M Motorsport pour la saison 2019 du DTM”, a déclaré Jens Marquardt, directeur de BMW Motorsport. “Dans les courses modernes, la collecte et le traitement des données jouent un rôle de plus en plus important. La quantité de données générées est énorme. J’espère une coopération mutuellement fructueuse. La nouvelle BMW M4 DTM de JiVS attire également l’attention visuelle. “

Glock a déclaré: “Tout d’abord, je voudrais remercier Deutsche Post pour sa très bonne coopération au fil des années. En même temps, je suis impatient de participer aux nouvelles couleurs de la BMW M4 DTM de JiVS à partir du week-end prochain. Je suis convaincu que la coopération avec Data Migration Services AG fonctionnera parfaitement. Je vis depuis un certain temps à Kreuzlingen en Suisse. Le fait que mon nouveau partenaire premium vienne des environs immédiats est, bien sûr, génial. Les trajets courts vers le siège de Data Migration Services AG sont un avantage appréciable pour moi, sans parler de la superbe conception du véhicule. Cela a l’air bien. “

“La numérisation des entreprises est comme une course DTM. L’un des aspects cruciaux ici et là est le «problème de poids». La plupart des entreprises transportent des données traditionnelles qui risquent de les ralentir “, a déclaré Thomas Failer, fondateur de Data Migration Services AG. “Avec notre plate-forme de gestion de l’information JiVS, toutefois, les entreprises commencent en pole position sans sites contaminés ni ballast et arrivent plus rapidement et en toute sécurité, comme Timo Glock dans la nouvelle BMW M4 DTM de JiVS!”

La Swiss Data Migration Services SA basée à Kreuzlingen est impliquée dans la migration et la gestion de données depuis sa fondation en 1996. La plate-forme de gestion de l’information JiVS est au cœur de l’offre et permet de gérer le cycle de vie complet des informations de l’entreprise indépendamment du système et de l’application. La gamme de services de la plate-forme JiVS comprend la migration, l’historisation et la fourniture de données et d’informations. En particulier, l’historisation et le déclassement des systèmes existants confèrent aux nombreux clients réputés des avantages en termes de coûts, ainsi qu’une flexibilité et une agilité accrues.

MIL OSI