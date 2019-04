French News: Pavel Sorokin a rencontré la délégation de la République de Cuba

Source: Ministère russe de l’énergie

Moscou, le 30 avril. – Le Vice-ministre de l’Énergie de la Fédération de Russie, Pavel Sorokin, a rencontré la directrice générale de l’industrie de l’énergie électrique du Ministère de l’énergie et des mines de la République de Cuba, Tatiana Amaran Bogacheva, ainsi que l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Cuba, Gerardo Penalvera Portal.

Pavel Sorokin a souligné le développement important de la coopération énergétique russo-cubaine et le potentiel important de travaux conjoints sur la modernisation du complexe énergétique cubain et l’amélioration de la sécurité énergétique du pays.

La partie cubaine a exprimé sa gratitude au ministère russe de l’Énergie pour son importante contribution au renforcement des relations commerciales et économiques bilatérales entre la Russie et Cuba.A la fin de la réunion, Pavel Sorokin et Tatiana Amaran Bogacheva ont procédé à un échange de vues sur la composition du groupe de travail, conformément au plan de préparation commune complexe énergétique et augmentation de la sécurité énergétique de la République de Cuba “. Les parties ont également convenu de poursuivre un dialogue constructif en vue de la bonne mise en œuvre des projets énergétiques russo-cubains.

29/04/2019

