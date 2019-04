French News: Plus de pouvoir d’achat pour les retraités de notre pays

Source: CDU-CSU

30/04/2019

Encore une fois en 2019, il y aura un ajustement de la pension au-dessus du taux d’inflation

Le gouvernement fédéral a décidé mardi mardi de procéder à un ajustement des pensions de 3,18% dans les anciens États fédéraux et de 3,91% dans les nouveaux États fédéraux, dépassant ainsi le taux d’inflation. Peter Weiß, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU sur le marché du travail et la politique sociale, explique:

“Bonne nouvelle pour les retraités: grâce à la politique ferme du gouvernement allemand dirigé par Angela Merkel, les retraites ont également sensiblement augmenté cette année. À compter du 1er juillet, les retraites augmenteront de près de 3,2% dans l’Ouest et de plus de 3,9% dans l’Est. L’ajustement des retraites en Allemagne de l’Est progresse également comme prévu.

Là encore, cela montre que l’assurance pension repose sur une base très solide et profite également aux bénéficiaires de la bonne politique économique et du marché du travail de la CDU et de la CSU. De plus, comme le nombre de cotisants a continué d’augmenter, les retraites peuvent augmenter considérablement cette année. C’est également une bonne nouvelle que le niveau des retraites va même légèrement augmenter à l’avenir avec 48,16% par rapport à l’année précédente. “

MIL OSI