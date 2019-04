French News: Prix ​​des importations en mars 2019: + 1,7% par rapport à mars 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse N ° 166 du 30 avril 2019

Prix ​​des importations, mars 20190,0% sur le mois précédent + 1,7% sur le même mois de l’année dernière

Prix ​​à l’exportation, mars 2019 + 0,1% sur le mois précédent + 1,3% sur le même mois l’année dernière

WIESBADEN – Les prix à l’importation ont augmenté de 1,7% en mars 2019 par rapport à mars 2018. En février 2019, le taux de variation d’une année à l’autre était de +1,6% et en janvier 2019 de + 0,8%. Comme indiqué par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), les prix à l’importation n’ont pas changé en moyenne en mars 2019 par rapport à février 2019.

L’augmentation des prix à l’importation par rapport à mars 2018 a été principalement influencée par l’évolution des prix à l’importation de l’énergie. En moyenne, ils étaient 6,7% plus élevés que le même mois de l’année précédente (-0,8% sur un mois). Le pétrole a eu le plus gros impact sur l’inflation énergétique, en hausse de 11,1%. En revanche, le gaz naturel était inférieur de 0,9% en mars 2019 à celui de mars 2018. L’indice des prix à l’importation sans l’énergie était supérieur de 1,0% en mars 2019 par rapport à mars 2018 (+0,1% par rapport à février 2019). Si l’on exclut uniquement le pétrole brut et les produits pétroliers, l’indice des prix à l’importation a également augmenté de 1,0% par rapport à l’année précédente (-0,2% par rapport à février 2019).

Les prix des biens intermédiaires importés (biens consommés, transformés ou transformés au cours du processus de production) étaient en moyenne supérieurs de 1,3% à ceux du même mois de l’année précédente (+0,4% par rapport au mois précédent). Le minerai de fer (+ 26,4%), les métaux précieux et les produits semi-finis (+ 15,5%) et le bois et la pâte (+ 7,2%) étaient plus chers qu’en mars 2018. En revanche, les prix des composants électroniques étaient inférieurs à ceux du même mois de l’année dernière (-4,6%).

Les prix à l’importation de biens de consommation durables ont augmenté de 1,5% en mars 2019 par rapport au même mois de l’année précédente (+0,1% par mois). Les consommables étaient 1,5% plus chers que l’année précédente. Les prix à l’importation de biens durables ont augmenté en moyenne de 1,2%.

Les prix des biens d’équipement importés en mars 2019 étaient supérieurs de 0,7% à ceux de mars 2018. Par rapport au mois précédent, ils n’ont pas changé. Alors que les machines (+1,7%) et les voitures et leurs composants (+1,1%) étaient plus chers que l’année précédente, les smartphones (-10,1%) ainsi que les unités de stockage et autres périphériques de stockage de données (-3,6%) en mars 2018.

Les produits agricoles importés étaient en moyenne 0,5% plus chers qu’en mars 2018 (-0,1% par rapport au mois précédent). Alors que les pommes de terre (+ 11,8%) et les céréales (+ 6,9%) étaient plus chères qu’au même mois l’an dernier, les œufs (-19,3%) et le café vert (-6,1%) étaient importés à des prix inférieurs.

Certains changements dans les prix à l’importation en février 2019:

Indice de prix à l’importation pour

Changement mars 2019 à mars 2018

Changement mars 2019 à février 2019

en%

biens intermédiaires

1.3

0,4

y compris:

Le minerai de fer

26,4

7.7

Minerais de métaux non ferreux

2.2

2.0

biens d’équipement

0,7

0,0

Biens de consommation

1.2

0,1

biens de consommation

1.5

0,0

y compris:

Lait et produits laitiers

3.6

-0,7

articles en cuir

3.7

0,2

vêtements

3.4

0,1

énergie

6.7

-0,8

charbon

0,3

-2,7

Pétrole brut

11.1

3.6

Gaz naturel, brut

-0,9

-8,1

produits pétroliers

11.0

2.6

Électricité

-20,4

-31,3

Produits agricoles

0,5

-0,1

L’indice des prix à l’exportation était en hausse de 1,3% en mars 2019 par rapport à mars 2018. En février 2019, le taux de variation annuel était de +1,3% et de 1,1% en janvier 2019. Par rapport au mois précédent de février 2019, les prix à l’exportation ont augmenté en moyenne de 0,1%.

Indices des prix du commerce extérieur

Année / mois

2015 = 100

Changement par rapport à la période de l’année dernière

Variation par rapport au mois précédent

en%

JD = moyenne annuelle- = rien disponible

Indice des prix à l’importation

JD 2015

100,0

-2,8

–

JD 2016

96,7

-3,3

–

JD 2017

100,1

3.5

–

2018 JD

102,7

2.6

–

2018

mars

100,8

-0,3

-0,1

avril

101,4

0,4

0,6

mai

102,9

2.9

1.5

juin

103,4

4.4

0,5

juillet

103,3

4.8

-0,1

août

103,3

4.8

0,0

septembre

103,7

4.4

0,4

octobre

104,7

4.8

1.0

novembre

103,7

3.1

-1,0

décembre

102,4

1.6

-1,3

2019

janvier

102,2

0,8

-0,2

février

102,5

1.6

0,3

mars

102,5

1.7

0,0

pour information:

Indice total sans énergie

101,2

1.0

0,1

Indice total hors pétrole et produits pétroliers

101,2

1.0

-0,2

Indice des prix à l’exportation

JD 2015

100,0

0,9

–

JD 2016

99,0

-1,0

–

JD 2017

100,7

1.7

–

2018 JD

101,9

1.2

–

2018

mars

101,1

0,2

0,1

avril

101,3

0,2

0,2

mai

101,8

1.0

0,5

juin

102,1

1.5

0,3

juillet

102,2

1.7

0,1

août

102,4

2.1

0,2

septembre

102,4

1.9

0,0

octobre

102,6

2.0

0,2

novembre

102,5

1.7

-0,1

décembre

102,1

1.3

-0,4

2019

janvier

102,2

1.1

0,1

février

102,3

1.3

0,1

mars

102,4

1.3

0,1

Des informations détaillées sur les statistiques des prix à l’importation et à l’exportation sont disponibles dans Fachserie 17, Rangée 8.1 et Série 8.2.

De longues séries chronologiques peuvent aussi être via la table Prix ​​des importations (61411-0006) et Prix ​​à l’exportation (61421-0006) dans la base de données GENESIS-Online.

