French News: Rencontre avec le chef de l’USC Georgy Poltavchenko

Source: Président de la Russie – Kremlin

G. Poltavchenko: Vladimir Vladimirovich, je voudrais signaler que, ces dernières années, USC a affiché une dynamique de développement assez bonne. Je dois dire qu’au cours des cinq dernières années, le nombre de navires livrés à la marine a presque triplé et le nombre de navires de guerre réparés a augmenté dans les mêmes proportions. Une bonne dynamique dans la construction navale civile: je voudrais noter séparément que les travaux ont été organisés pour centraliser les activités de passation de marchés, ce qui a permis, en principe également, d’économiser environ 25 milliards de roubles. Il est très important que les revenus de la société augmentent, car le groupe d’entreprises USC a été multiplié par 1,5 par rapport à 2014. Il y a une certaine consolidation et développement de la coopération. Aujourd’hui, la coopération couvre environ 30 entreprises. À l’USC, ils n’existaient malheureusement pas auparavant et plusieurs autres points positifs sur lesquels j’aimerais attirer l’attention, notamment les problèmes liés à l’augmentation et à la création de nouveaux emplois. Nous prévoyons atteindre plus de 97 000 emplois d’ici à fin 2019, et nous avons augmenté ce nombre de près de 5 000 au cours des dernières années. Compte tenu du fait que toutes ces entreprises sont en train de créer une ville dans une certaine mesure et impliquent une qualification assez élevée des travailleurs, le salaire n’est pas mauvais. Cela nous donne naturellement l’occasion de regarder l’avenir avec optimisme. En outre, la construction navale civile et la mise en œuvre du programme de modernisation de notre marine ont été sérieusement commandés, mais je peux dire, en passant, que 78 projets sont en cours de construction. Nous construisons des navires et nous les considérons comme une perspective sérieuse – c’est le développement de la construction navale dans l’intérêt de développer la route maritime du Nord, en particulier la flotte de brise-glace, les navires de la classe glace. Il existe bien sûr des problèmes à traiter. Problèmes liés, entre autres, à une certaine détérioration morale et physique des immobilisations, en particulier du quai: je voudrais en parler plus en détail, car nous avons un programme de modernisation de la construction de nouveaux quais, en particulier des quais de réparation et de construction. navires modernes, y compris les navires de guerre Vladimir Poutine: 97 000 emplois et G. Poltavchenko: 97 000 et demi de travailleurs. OSK.V.Putin: Je vois que – cela est également important – qu’un processus de budgétisation centralisé unique a été organisé Poltavchenko: Oui, au fait, tout est assez compliqué, mais aujourd’hui nous avons un budget unique. aujourd’hui, un système informatique unifié, un système unifié de gestion du personnel.On peut affirmer aujourd’hui qu’USC est un groupe d’entreprises assez bien formé, géré par la United Shipbuilding Corporation. Vladimir Poutine: Bien.

