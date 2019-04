French News: Rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d’Allemagne Heiko Maas, Brasilia, le 30 avril 2019

Source: Foreign Office1. Le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas a effectué une visite officielle au Brésil les 29 et 30 avril. À Brasilia, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères Ernesto Araújo et a été reçu par le président Jair Bolsonaro pour une visite de courtoisie. Les relations entre le Brésil et l’Allemagne sont solides et étroites, fondées sur des principes et des valeurs communs. Le Brésil et l’Allemagne sont liés par d’intenses relations historiques et culturelles et partagent des valeurs telles que la liberté, la démocratie et l’économie de marché et sont toujours attachés à la prospérité de leurs peuples. Les ministres ont procédé à un échange de vues sur le système international basé sur des règles existant dans les domaines du commerce, des finances, de la paix et de la sécurité, du changement climatique, de la biodiversité, de la criminalité internationale et de la cybersécurité. 3. Les ministres se sont engagés à renforcer et à améliorer le système commercial multilatéral et le commerce fondé sur des règles libres. Ils ont également plaidé pour des efforts accrus afin de conclure l’accord d’association interrégional entre le Mercosur et l’Union européenne dans les meilleurs délais, ce qui devrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales, accroître la compétitivité et promouvoir la durabilité. L’Allemagne a réaffirmé son soutien à l’adhésion du Brésil à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce qui contribuerait à renforcer la participation de l’économie brésilienne à l’économie mondiale.4. Quatrième partenaire commercial du Brésil, l’Allemagne investit dans son développement avec des investissements d’environ 20 milliards de dollars américains en 2016. Le Brésil compte environ 1 600 entreprises allemandes, et São Paulo possède la plus grande base industrielle de l’Allemagne hors d’Allemagne.5 , Les ministres ont décidé de revitaliser le partenariat économique et les investissements bilatéraux en étroite coordination avec le secteur privé des deux pays. Le cadre de la Commission mixte servira cet objectif en septembre.6. Dans le domaine de la défense, ils ont reconnu les progrès accomplis et ont réaffirmé leur intérêt pour la conduite d’un dialogue stratégique bilatéral. Ils ont accueilli avec satisfaction la sélection annoncée du consortium avec la participation de la société allemande thyssenkrupp pour la construction de quatre frégates légères de la classe Tamandaré pour la marine brésilienne.

7. En ce qui concerne les questions de sécurité, ils conviennent de renforcer leur coopération bilatérale.8. Les ministres ont condamné les attaques terroristes au Sri Lanka un jour saint pour le christianisme. Les attaques nous montrent une nouvelle fois que la haine religieuse, en particulier la persécution de chrétiens tels que les musulmans, les juifs et les membres de toutes les autres religions, est un fléau de l’humanité qui nécessite une action déterminée de la part de la communauté internationale.

9. L’Allemagne et le Brésil ont réaffirmé leur engagement en faveur de la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, en coopération avec le Japon et l’Inde (G-4), pour le rendre plus représentatif, légitime et efficace. Les deux pays prévoient également un échange régulier d’expériences sur leur participation aux opérations de maintien de la paix VN.10. Dans la promotion et la protection des droits de l’homme au sein des Nations Unies, les deux pays sont des partenaires importants. Ils ont souligné leur intérêt pour les consultations bilatérales existantes tant en termes de droits et d’autres domaines au sein des Nations Unies. Ils ont exprimé au-delà de leur intérêt pour l’approfondissement de leur partenariat à l’ONU dans le débat sur l’impact des nouvelles technologies numériques sur les droits de l’homme et a appelé à la liberté de l’Internet.

11. Les ministres ont exprimé leur détermination à relever les défis de la déforestation et de leur impact sur le climat. Ils ont rappelé que la protection, la conservation et l’utilisation durable des forêts ont toujours été les principaux domaines de coopération environnementale entre le Brésil et l’Allemagne. Ils ont réaffirmé leur intérêt commun pour le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, notamment grâce au soutien de l’Allemagne au Fonds amazonien.12. Le Brésil et l’Allemagne souhaitent utiliser le partenariat énergétique bilatéral pour encourager des investissements supplémentaires dans les énergies renouvelables.13. Ils ont salué les travaux de la Maison de la science et de l’innovation allemande à São Paulo. Ils ont également souligné leur soutien à la coopération scientifique et technique dans le domaine des matières premières d’importance économique et stratégique et leur volonté de développer la coopération dans le domaine des technologies des matériaux avancés appliqués, en mettant l’accent sur le niobium, le graphène et les terres rares. En outre, il existe un intérêt mutuel pour des interventions améliorées dans les domaines de la bioéconomie et de la sécurité alimentaire, des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, de l’intelligence artificielle, de la fabrication active et des villes intelligentes et de la création d’un “dialogue germano-brésilien sur la numérisation” .14. Les ministres ont réaffirmé leur intérêt pour le renforcement de la coopération dans les domaines de la culture et de l’éducation. Ils ont salué le soutien continu de l’Allemagne à la reconstruction et à la restauration de la collection du Musée national à Rio de Janeiro.15. Les deux parties ont réaffirmé qu’elles reconnaissaient Juan Guaidó comme président de la transition du Venezuela chargé d’organiser des élections présidentielles libres et équitables dans les meilleurs délais. Ils manifestent leur solidarité avec le peuple vénézuélien dans sa lutte pour le rétablissement de la démocratie. Ils conviennent également de la nécessité d’un accès humanitaire sans restriction au Venezuela. La partie brésilienne regrette l’expulsion de l’ambassadeur allemand à Caracas par le régime de Maduro. Les deux pays se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour promouvoir la démocratie au Venezuela.

