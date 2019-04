French News: RKS et la région de Sverdlovsk intensifient la mise en œuvre des résultats des activités spatiales dans la région

Source: Espace fédéral russe

RCS # Sverdlovsk Region # main 30.04.2019 11: 22RKS et la région de Sverdlovsk intensifient la mise en œuvre des résultats des activités spatiales menées dans la région. activités. Le document prévoit la mise en œuvre dans l’oblast de Sverdlovsk d’un plan de mise en œuvre des principes fondamentaux de la politique de l’État concernant l’utilisation des résultats des activités spatiales afin d’accélérer le développement socio-économique et novateur de la région. Kuyvashev: «La mise en œuvre de l’accord nous permettra d’utiliser les capacités des systèmes spatiaux modernes pour Je surveille les phénomènes naturels sur le territoire de la région de Sverdlovsk, le transport de marchandises dangereuses, augmente l’efficacité des services d’urgence. Tout cela renforcera la position de la région de Sverdlovsk en tant que territoire où les technologies innovantes serviront un développement socio-économique accéléré, améliorant la sécurité et la qualité de la vie des personnes. “Les parties ont convenu d’adapter des solutions basées sur le réseau national de positionnement de haute précision (NSWP) qui fournissent des informations précises et opérationnelles. et géolocalisation fiable des objets dans des systèmes de coordonnées absolus précis au centimètre près Directeur général adjoint des Systèmes spatiaux russes JSC Anatol e Perminov: « Nous nous attendons à ce que la mise en place d’un réseau régional de stations de référence simplifiera considérablement et accélérer la réception des services de positionnement précis de la demande aujourd’hui dans la construction, l’agriculture, les travaux cadastraux dans le contrôle des infrastructures routières et ferroviaires. Pour mettre en œuvre l’accord, il est également prévu de développer un programme séparé, qui reflétera les mesures de surveillance du transport de voyageurs, ainsi que des forêts et de l’agriculture. ”Des accords similaires ont déjà été signés avec presque tous les sujets de la Fédération de Russie. Le RCC entretient une coopération constante avec les autorités régionales en ce qui concerne l’application pratique des résultats des activités spatiales dans le cadre de la mise en œuvre de produits uniques et de projets de systèmes complexes.

