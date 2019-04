French News: Tarifstunde Textil Ost 2019: Plus d’argent pour les travailleurs du textile est-allemands

Source: DGB – Bundesvorstand30.04.2019TariftickerTarifrunde Textil Ost 2019: plus d’argent pour les travailleurs du secteur textile est-allemand Le temps de travail dans l’industrie textile est-allemande diminue progressivement jusqu’en 2027, passant à 37 heures. Ceci a été réalisé par IG Metall dans le cadre de négociations collectives avec des employeurs. Les textiles à l’Est travaillent encore 40 heures, soit trois heures de plus qu’à l’Ouest. En outre, il y a 6,2% de plus d’argent réparti sur trois ans

suggérer

Vers le haut

MIL OSI