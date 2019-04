French News: V. Ryazansky: les Kuryans participent activement au concours visant à restaurer l’image historique et culturelle du centre régional

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à la synthèse de la première étape du concours d’architecture “Kursk 2032”.

Le but du concours est de créer un concept pour la restauration de l’aspect historique et culturel de la partie centrale de la ville. L’administration de la région a pris la décision, en tenant compte du prochain millénaire de Koursk, qui sera célébrée en 2032. «La création d’un environnement favorable et confortable est la principale tâche qui a été résolue lors de la préparation du concours», a déclaré Valery Ryazansky. Kuryan lors de l’événement, soulignant que plus de 25 000 personnes ont pris part à la discussion sur le seul site du projet, près de 20 000 ont visité l’exposition organisée sur le site de l’une des usines. Les Kuryans Kirill Budykin et Mikhail Zautrennikov sont devenus vainqueurs de la première étape de la compétition. Les cinq finalistes comprenaient également des représentants de Saint-Pétersbourg, de Moscou et de Voronej. Cinq autres auteurs des meilleurs concepts ont été sélectionnés en fonction des résultats du vote par Internet.Selon le gouverneur par intérim de la région de Koursk, Roman Starovoit Starovoit Roman Romanovich, gouverneur par intérim de la région de Koursk, il n’existe pas encore de projet. Par conséquent, un projet composé des meilleures idées proposées par différents participants sera adopté.

