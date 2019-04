Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

Spotkanie wielkanocne w Konsulacie Generalnym RP w Brześciu

29 kwietnia 2019

25 kwietnia br. w Konsulacie odbyło się spotkanie z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Na zaproszenie Konsula Generalnego RP w Brześciu Piotra Kozakiewicza przybyli m.in. przedstawiciele duchowieństwa, kombatanci, przedstawiciele organizacji zrzeszających Polaków na Białorusi, ośrodków nauczania języka polskiego z obwodu brzeskiego oraz reprezentanci polskich władz samorządowych i środowisk biznesu.

Konsul Generalny Piotr Kozakiewicz złożył wszystkim przybyłym życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Jego Ekscelencja ks. Biskup Antoni Dziemianko, ordynariusz diecezji pińskiej, poprowadził modlitwę oraz poświęcił przygotowane wielkanocne potrawy.

