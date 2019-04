Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish

„Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą”

26 kwietnia 2019

Baranowicze 2019

Baranowicze przyjrzały się polskiej architekturze okresu międzywojennego

5 kwietnia 2019 r. Konsulat Generalny RP w Brześciu we współpracy z Instytutem Polskim w Mińsku zorganizował wernisaż wystawy „Wieczność i chwila. 1918 – 1939 – Polska silna architekturą” w sali działu literatury specjalistycznej Baranowickiej Centralnej Biblioteki Miejskiej im. W. Taulaja w Baranowiczach.

To jest już druga prezentacja wystawy w brzeskim okręgu konsularnym (w okresie 11-18.12.2018 r. wystawa była prezentowana w sali wystawienniczej Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego).

Wystawę otworzyli dyrektor Instytutu Polskiego w Mińsku Cezary Karpiński, kierownik Wydziału Kultury Baranowickiego Miejskiego Komitetu Wykonawczego Natalia Michalczyk i deputowany Baranowickiej Miejskiej Rady Deputowanych Włodzimierz Zujew. Dr hab. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku Michał Pszczółkowski opowiedział gościom wernisażu o koncepcjach architektonicznych tego okresu historycznego oraz o pomnikach architektury polskiego modernizmu na Białorusi, w tym w Baranowiczach. Atmosferę uroczystości na otwarciu stworzył Wzorowy Chór Dziecięcy „Raduga” Państwowej Instytucji Edukacyjnej „Dziecięca szkoła chóralna im. W. Rowdo”. Chór wykonał utwory Fryderyka Chopina i Sebastiana Bacha.

Obecnie w Baranowiczach trwają prace nad projektem trasy turystycznej w oparciu o zachowane pomniki architektury, w tym z okresu międzywojennego. Jak podkreślała kierownik Wydziału Kultury Natalia Michalczyk, Baranowicze są miastem dosyć młodym, dlatego zachowanie dziedzictwa architektonicznego jest jednym z priorytetów rozwoju współpracy kulturalnej i turystyki. Popularność wystawy jest także związana z jej dodatkową częścią (11 plansz), zawierającą informacje na temat polskiej architektury okresu międzywojennego na terenie współczesnej Białorusi, która została opracowana przez dr. hab. Michała Pszczółkowskiego.

Wystawa w Baranowiczach będzie czynna do 30 kwietnia 2019 r.

