Первый Всероссийский фестиваль ГТО среди семейных команд стартовал в Сочи

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 мая, в Cочи (Краснодарский край) на спортивных объектах подведомственного Министерству спорта Российской Федерации ФГБУ «Юг Спорт» стартовал первый в истории Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд.

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков направил участникам Фестиваля приветственное слово. «Фестивальное движение ГТО продолжает динамично развиваться, объединяя школьников, студентов, трудовые коллективы – всех тех, кто ведёт активный и спортивный образ жизни, – сказано в нём. – Уверен, этот спортивный праздник станет ярким незабываемым событием для каждого – детей, их родителей, бабушек и дедушек, а также будет способствовать вовлечению в физическую культуру и спорт новых желающих испытать свои выносливость, ловкость, силу и умение работать в команде».

На церемонии открытия Фестиваля его участников поприветствовал также Федеральный посол ГТО, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин. «Уже почти 11 миллионов россиян присоединились к выполнению нормативов ГТО, – заметил он. – На первые семейные соревнования половина команд приехала в полном составе, с маленькими детьми. Спорт объединяет все возраста».

Участниками Фестиваля в Сочи стали представители 37 регионов страны. Всего в отборочных состязаниях прошли испытания ГТО 25 тысяч человек.

В состав каждой команды входят четыре человека: один ребёнок, его родители, а также один старший член семьи (бабушка или дедушка). Таким образом семейный Фестиваль ГТО позволит охватить следующие возрастные группы:

– ребенок (девочка или мальчик): 9-10 лет (II ступень комплекса ГТО);

– мать и отец: 30-49 лет (VII и VIII ступени комплекса ГТО);

– бабушка или дедушка: 50-69 лет (IX и X ступени комплекса ГТО).

По итогам выполнения нормативов ГТО будут определены победители и призёры Фестиваля в командном и личных зачётах.

Соревновательная программа продлится до 3 мая.

Фото: www.gto.ru

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI