Подписан Указ об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке

Source: President of Russia – Kremlin

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» постановляю:

1. Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»:

а) гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

б) лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

в) гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в Российской Федерации (далее – разрешение на временное проживание), вид на жительство в Российской Федерации (далее – вид на жительство), удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (далее – свидетельство о предоставлении временного убежища) или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;

г) иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые сами либо родственники по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственникам по прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам;

д) гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР и состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.

2. Установить, что заявления о приеме в гражданство Российской Федерации подаются гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в пункте 1 настоящего Указа, по форме согласно приложению в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по их месту жительства или месту пребывания в Российской Федерации с учетом требований, предусмотренных пунктом 3, абзацем третьим пункта 4, абзацами первым и третьим пункта 5 и пунктом 7 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.

3. Граждане Украины, другие иностранные граждане и лица без гражданства, названные в пункте 1 настоящего Указа, вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации представляют:

а) документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие гражданства;

б) документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих и которые предусмотрены перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Названные документы не представляются гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

в) сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). Названный сертификат не представляется иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в пункте 3 статьи 11 Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», а также гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

г) один из документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении) или иной документ).

4. Вместе с документами, перечисленными в пункте 3 настоящего Указа, представляются:

а) гражданами Украины и лицами без гражданства, названными соответственно в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящего Указа:

один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство или иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным договором Российской Федерации);

один из документов, подтверждающих рождение на территории Республики Крым или на территории г. Севастополя (свидетельство о рождении или выписка из книги государственной регистрации актов гражданского состояния);

один из документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Республики Крым или на территории г. Севастополя (выписка из домовой или похозяйственной книги, копия поквартирной карточки или финансового лицевого счета либо иной документ). Представление таких документов не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность;

б) гражданами Украины и лицами без гражданства, названными в подпункте «в» пункта 1 настоящего Указа:

один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища), или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;

документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях отдельных районов Донецкой или Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, в том числе выданный соответствующими органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей, с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях. Представление такого документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, удостоверяющем личность;

в) иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в подпункте «г» пункта 1 настоящего Указа, – вид на жительство, выданный в соответствии с пунктом З5 статьи 8 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», или вид на жительство и справка о реабилитации, выданная органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом;

г) иностранными гражданами, названными в подпункте «д» пункта 1 настоящего Указа:

один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, миграционная карта, разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или иной документ, предусмотренный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» либо международным договором Российской Федерации);

один из документов, подтверждающих рождение на территории РСФСР и наличие в прошлом гражданства СССР (свидетельство о рождении, а в случае его отсутствия – паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие сведения).

5. Оригиналы документов, перечисленных в подпунктах «а» и «г» пункта 3 и в пункте 4 настоящего Указа, подлежат возврату. К заявлению о приеме в гражданство Российской Федерации приобщаются копии этих документов, соответствие которых оригиналам проверяется должностным лицом территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации и заверяется подписью должностного лица и печатью территориального органа. В случае представления копий других документов они должны быть засвидетельствованы в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

6. Установить, что, помимо случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», заявление о приеме в гражданство Российской Федерации, поданное гражданином Украины, другим иностранным гражданином или лицом без гражданства, названными в пункте 1 настоящего Указа, отклоняется в случае их участия в деятельности организации, включенной в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в случае принятия межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества гражданина Украины, другого иностранного гражданина, лица без гражданства, либо в случае наличия вступившего в законную силу решения суда о приостановлении операций по банковским счетам и других операций с их денежными средствами или иным имуществом.

7. Установить, что:

а) срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в пункте 1 настоящего Указа, и принятия по ним решений территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации не должен превышать три месяца;

б) Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325, применяется к правоотношениям, возникающим в связи с рассмотрением заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, названными в пункте 1 настоящего Указа, и принятием по ним решений, в части, не урегулированной настоящим Указом.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

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