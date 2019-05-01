Source: Saint Petersburg State University in Russian

Семинар

7 мая 2019

Время: 18:30

Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 58–60, ауд. 152

В рамках семинара «Дискуссии о современном искусстве» в СПбГУ пройдет выступление Баса Сметса (Бельгия) «Современное искусство и ландшафтная архитектура».

Бас Сметс — известный архитектор, специалист по урбанистическим и ландшафтным проектам. Его архитектурное бюро — одно из ведущих в мире. В своей лекции спикер представит реализованные проекты своего бюро, а также те, которые будут осуществлены в ближайшем будущем. Особое внимание он уделит разработкам на стыке ландшафтной архитектуры и современного искусства.

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