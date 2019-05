French News: Augmentation de la pension via compensation inflation

Surtout, Weiss se réjouit que l’ajustement des retraites en Allemagne de l’Est se poursuive comme prévu. À son avis, cela montre que l’assurance pension repose sur des bases très solides. Cela a également profité aux bénéficiaires de la retraite grâce aux bonnes politiques économiques et du marché du travail de la CDU et de la CSU.

21 millions de retraités de l’Est et de l’Ouest pourraient être heureux. Encore une fois en 2019, il y aura plus d’argent: à partir du 1er juillet, les retraites en Allemagne de l’Est augmenteront de plus de 3,9%. Dans les anciens États fédéraux, il atteint presque 3,2%.