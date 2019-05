French News: De bons salaires dans l’Est et l’Ouest: la clé réside dans les conventions collectives

Source: DGB – Conseil fédéralAussi 30 ans après la révolution pacifique, il n’existe toujours pas de conditions de vie équivalentes à l’Est et à l’Ouest. “Cela doit être fini”, demande Reiner Hoffmann, président de la Confédération des syndicats allemands (DGB), dans un entretien avec LVZ.de. “Les politiciens ont échoué ici, mais les entreprises sont aussi à blâmer. Pendant trop longtemps, ils ont considéré l’Est comme un pays à bas salaires. Cela conduit à l’amertume, ce qui rend les opinions extrémistes vulnérables. “Hoffmann s’exprimera lors du rassemblement central du DGB cette année à Leipzig, à Leipzig. La journée de travail approche à grands pas. Un coup d’œil sur l’avenir est autorisé. Années le revenu de base inconditionnel?

Même dans dix ans, il n’y aura pas de revenu de base inconditionnel, car le travail rémunéré aura toujours une haute priorité. Les gens veulent pouvoir mener une vie décente grâce à leur travail. Qui réclame un revenu de base inconditionnel, qui ne reconnaît pas que le travail rémunéré est plus que gagner sa vie: cela crée une cohésion sociale, est significatif Les gens éprouvent de l’appréciation à travers eux. Le revenu de base n’est rien de plus qu’une prime au déclassement pour pousser les personnes au chômage. Sommes-nous en train de nous tourner vers l’avenir et l’avènement de la numérisation – voyez-vous plus d’opportunités ou plus de risques?

