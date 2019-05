French News: Dorothee Alfermann a fêté ses 70 ans

Source: DOSBLe psychologue sportif de renommée nationale et internationale, Prof. dr. Dorothee Alfermann fête ses 70 ans le mercredi 1er mai.

Parmi les principaux intérêts de recherche de Dorothee Alfermann dans les sports (de performance) figurent notamment les États-Unis. Questions sur les facteurs sociaux et psychologiques influençant la carrière des athlètes et les aptitudes sociales des entraîneurs, en particulier dans le personnel junior, mais également sur des projets sur les rôles et les différences de genre dans le sport, ainsi que sur le vaste thème du sport et de la santé mentale, et notamment sur la transition entre sports de compétition Dorothee Alfermann est née à Bonn, où elle a étudié la psychologie, la philosophie et la sociologie à l’université de 1967 à 1971 et a achevé sa thèse de doctorat en psychologie en 1974. De 1973 à 1979, elle a travaillé comme assistante scientifique et conseillère pédagogique (devenue ensuite conseillère principale) à l’université d’éducation d’Aachen, aujourd’hui dissoute. Au cours du semestre d’été 1979, elle a reçu un appel à l’Université de Giessen, où elle a occupé jusqu’en 1994 une chaire de professeur de sciences du sport et de psychologie du sport à l’Institut des sciences du sport. Elle a ensuite rejoint la nouvelle faculté des sciences du sport de l’université de Leipzig (ancienne université allemande de la culture physique) et y a travaillé en tant que professeur de psychologie du sport jusqu’à sa retraite en 2016. De 1993 à 1997, Dorothee Alfermann a été la première présidente de l’Association pour la psychologie du sport en Allemagne. (asp), après avoir été membre du conseil d’administration de l’asp de 1983 à 1989 et des consultations décisives avec l’Association allemande pour la science du sport (dvs) sous la présidence de Prof. dr. Dietrich Kurz (Bielefeld), qui a permis d’intégrer l’asp dans les dvs en tant que section associée. En 2016, elle a été la première à recevoir l’insigne d’or d’honneur pour ses grandes réalisations au sein d’asp. Dorothee Alfermann a été vice-présidente du conseil d’administration de l’Organisation mondiale pour la psychologie du sport (ISSP) de 2001 à 2005. De 2001 à 2005, elle a dirigé le Centre d’études sur le genre et les femmes (FraGes) de l’Université de Leipzig. De 2004 à 2011, co-éditeur anniversaire du magazine “Psychologie du sport et de l’exercice”. En 2015, elle a reçu le prix Ema Geron de l’Association européenne de psychologie du sport (FEPSAC) pour ses grandes réalisations internationales dans le développement de la psychologie du sport. Son volume de publications comprend désormais plus de 100 postes. Ses livres les plus connus incluent le manuel “Sportpsychologie” (Berne, 2010, édité avec Oliver Stoll et Ins Pfeffer) et “Sportpsychologie. Un manuel en 12 leçons “(Aachen 2005, en plusieurs éditions avec Oliver Stoll), paru dans la série” Sports Science Studies “. Plusieurs de ses projets de recherche ont été financés par la Fondation allemande de recherche (DFG), l’Institut fédéral des sciences du sport (BISp) et d’autres institutions de financement non universitaires. De 1987 à 1990, elle a été membre de la commission scientifique de l’ORD et de 1996 à 1999, du conseil consultatif scientifique de l’ORD. Elle a également souligné son mandat de quatre ans en tant que première (femme) présidente de l’Association allemande pour la science du sport (dvs) de 2009 à 2013, où elle était la scientifique du sport Prof. Dr. med. Bernd Strauß, qui, après six ans à la présidence, n’avait plus été élu à la présidence: “Dorothee Alfermann est une scientifique très réputée et très respectée, qui possède des mérites exceptionnels, en particulier pour la psychologie du sport, mais également pour le développement futur de la science du sport. Ses capacités scientifiques, sa clarté de pensée et de communication, son leadership et son assurance, mais aussi son charisme énergique, ont fait d’elle une autorité dans notre communauté, à laquelle beaucoup se tournent vers elle et acceptent avec joie leur soutien et leurs conseils “Félicite le Prof. Dr. med. Bernd Strauß célèbre son 70e anniversaire en tant que président d’asp, qui aura 50 ans cette année (Source: DOSB / Prof. Detlef Kuhlmann)

