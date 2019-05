French News: Instaurer une allocation minimum de formation, réduire l’emploi précaire, renforcer le service public

Source: DGB – Conseil fédéral PM 028 – 01.05.20191. Instaurer le remboursement du salaire minimum, lutter contre l’emploi précaire, renforcer le service public! Elke Hannack, vice-président de la DGB, a demandé des efforts accrus pour lutter contre l’éducation et le travail à court terme, ainsi que pour renforcer le service public lors du rassemblement de mai à Sarrebruck. “Plus de deux millions de personnes âgées de 20 à 34 ans n’ont pas de qualification professionnelle”, a déclaré Hannack. Les politiciens et les employeurs sont obligés de leur donner également une perspective. “Les politiciens doivent continuer à développer l’aide à l’éducation et à la formation assistée. Je m’attends à ce que les entreprises utilisent également ces mesures “, a déclaré le syndicaliste. Hannack a appelé la ministre fédérale de l’Education, Anja Karliczek, à enfin obtenir l’allocation d’éducation minimum. “Si vous voulez rendre la formation professionnelle en alternance vraiment attrayante, vous devez commencer ici.” Souvent, le salaire est si peu élevé que la vie dure à peine. Et, “là où la compensation est particulièrement faible, les taux d’abandon sont extrêmement élevés”, a déclaré Hannack. En outre, le député de la DGB a exigé que la loi rende les contrats temporaires plus difficiles, comme l’a annoncé la grande coalition à l’automne. “Incroyable”, c’est que 40% de tous les nouveaux entrants ont commencé par occuper un emploi temporaire dans leur vie professionnelle. “Ces collègues sont des travailleurs de seconde classe, ils sont contrariés dans leur développement professionnel”, a critiqué Hannack. “La limitation sans raison doit avoir disparu. Dans le secteur privé et dans la fonction publique! “La politique doit” enfin créer les conditions-cadres, des conventions collectives plus faciles pour une obligation générale de déclaration “, a déclaré Hannack. Cela ne profiterait pas seulement à plus de femmes travaillant dans de petites entreprises. Dans les conventions collectives, l’écart de rémunération entre hommes et femmes est généralement moindre. “Une convention collective est la meilleure mesure politique de la politique d’égalité pour réduire l’écart de rémunération.” Il est urgent d’accroître les investissements de l’État dans la fonction publique. Ceci est démontré par le manque de logements abordables. “Nous avons besoin de plus de 400 000 nouveaux logements chaque année”, a déclaré Hannack. Mais il a également besoin de plus de personnel dans les communautés. Enfin, économiser des années dans la fonction publique n’accélère pas les applications dans le bâtiment. Discours d’Elke Hannack du 1er mai 2019 (PDF, 175 ko) Discours d’Elke Hannack au rassemblement de mai à Sarrebruck le 1er mai 2019.

