French News: Klaus Zöll a fêté ses 75 ans

Source: DOSBKlaus Zöll, coordinateur de longue date à la commission fédérale des sports de compétition de l’Association allemande du sport (DSB), a célébré son 75e anniversaire le 1er mai.

Klaus Zöll était également un entraîneur émérite de la télévision Großwallstadt; Avec lui, le club a été trois fois champion allemand en 1978 et en 1979, puis à nouveau en 1981. Klaus Zöll a remporté avec la TV Großwallstadt au-delà de la Coupe d’Europe des champions de 1979 en finale contre le SC Empor Rostock. Sous la tutelle de Klaus Zöll, les joueurs de Großwallstädter ont évolué, tels que le gardien Manfred Hofmann, le demi-gardien Manfred Freisler, le coureur de cercle Claus Hormel et le gaucher Kurt Klühspies la classe mondiale absolue et le champion du monde 1978 au Danemark dans l’équipe de la Fédération allemande de handball (DHB) avec l’entraîneur Vlado Stenzel. Gönnern né dans le district de Biedenkopf. À l’âge de 15 ans, il a rejoint l’internat de handball où il a également obtenu son diplôme d’entrée à l’université. Il étudie ensuite les disciplines du sport et de la géographie à l’Université technique de Darmstadt avec l’achèvement du premier examen d’État pour l’enseignement au gymnase, qu’il passe en 1970. Cependant, cela ne l’a pas directement mis au service de l’école, parce que l’ORD lui a proposé un poste au sein du Comité fédéral Performance Sports (BA-L) en tant que coordinateur à temps plein des sports et du cyclisme. Dans le même temps, Klaus Zöll est devenu conseiller personnel de Helmut Meyer (1926-2001), directeur principal de BA-L. Après le boycott de l’équipe olympique ouest-allemande aux Jeux olympiques de Moscou de 1980, Klaus Zöll a déménagé au sein de l’entreprise adidas à Herzogenaurach pendant 10 ans, puis est devenu l’associé directeur de la société de handball marketing à Dortmund, lui-même très performant et polyvalent. : Tout d’abord pour la SV 1946 Crumstadt, puis pour la télévision, Großwallstadt a joué “Leo”, comme l’appelle également ses amis, toujours sur Grossfeld en Bundesliga en tant que concepteur de jeux et a remporté le Vice Championship allemand de 1967. En 1968, il monte avec la télévision Großwallstadt dans le handball intérieur Bundesliga. Avec le TH Darmstadt, il est devenu un champion universitaire allemand en handball et a même été à la porte des footballeurs du TH Darmstadt, avec qui il était le finaliste universitaire allemand. En tant qu’entraîneur, Kaus Zöll a été dans la Bundesliga TV Auerbach pendant plus d’une saison dans les années 1970. Von 1989 à 1991, Klaus Zöll était vice-président d’honneur du DHB et était accompagné de son domaine de responsabilité pour le sport de compétition et du processus d’unification avec les Allemands. Association de Handball de la RDA, qui a été dissoute le 8 décembre 1990. Après le tragique accident de Joachim Deckarm (né en 1954), il y a exactement 40 ans, Klaus Zöll était fondateur et est depuis membre du comité Deckarm, qui veille également à la sécurité financière de l’ancien acteur national. chronique conçue de la télévision Großwallstadt 1888 eV à partir de l’année 2013 reprend, trouve de nombreuses références avec une appréciation des grands mérites de Klaus Zöll. À un moment donné à la page 205, il est écrit littéralement à son sujet en tant que dirigeant formateur de l’association: “En sa personne, Zöll relie les deux éléments qui amènent le club villageois au savoir-faire européen, à la fois sportif et athlétique”. Walther Tröger, membre de longue date du CIO et président d’honneur du NOK, témoigne de ses félicitations et de son souvenir personnel: “Pendant dix ans, Klaus Zöll a été l’un des employés les plus importants du groupe de sports de compétition autour de Helmut Meyer, qui a également soutenu de manière intensive le NOK et ses équipes olympiques. Même à 75 ans, Klaus Zöll reste attaché à ce sport et en particulier à “son” match de handball en tant qu’observateur attentif et précieux conseiller. (Source: DOSB / Prof. Detlef Kuhlmann)

