French News: Le premier festival TRP 100% russe parmi les équipes familiales a commencé à Sochi

Source: Ministère des sports de Russie

Aujourd’hui, le 1er mai, à Sotchi (territoire de Krasnodar), dans les installations sportives relevant du ministère des Sports de la Fédération de Russie, le FSB «Yug Sport» a lancé le premier festival de l’histoire du complexe sportif pan-russe «Prêt pour le travail et la défense» entre les équipes familiales.

Le ministre des Sports de la Fédération de Russie, Pavel Kolobkov, a adressé un discours de bienvenue aux participants du Festival. «Le mouvement du festival TRP continue à se développer de manière dynamique, réunissant des écoliers, des étudiants, des collectifs de travailleurs – tous ceux qui mènent un style de vie actif et sportif», indique le rapport. «Je suis sûr que ce festival sportif sera un événement inoubliable et brillant pour tous – les enfants, leurs parents, leurs grands-parents et contribuera également à impliquer de nouvelles personnes dans la culture physique et les sports qui souhaitent expérimenter leur endurance, leur dextérité, leur force et leur capacité à travailler en équipe.

Lors de la cérémonie d’ouverture du festival, les participants ont également été accueillis par l’ambassadeur fédéral auprès du TRP, double champion olympique en plongeon, Dmitry Sautin. «Près de 11 millions de Russes ont déjà adhéré à la mise en œuvre des normes du TRP», a-t-il déclaré. – Lors de la première compétition familiale, la moitié des équipes sont arrivées en force, avec de jeunes enfants. Le sport unit tous les âges.

Les participants au festival de Sotchi étaient des représentants de 37 régions du pays. Au total, 25 000 personnes ont réussi les tests GTO.

Chaque équipe est composée de quatre personnes: un enfant, ses parents et un membre âgé de la famille (grand-mère ou grand-père). Ainsi, le festival familial TRP couvrira les groupes d’âge suivants: – enfant (fille ou garçon): 9 à 10 ans (stade II du complexe TRP) – mère et père: de 30 à 49 ans (stades VII et VIII du complexe TRP); ou grand-père: 50 à 69 ans (IX et X étapes du complexe TRP).

En fonction des résultats de la mise en œuvre des standards du TRP, les gagnants et les gagnants du Festival en équipe et leurs scores personnels seront déterminés

Le programme de compétition durera jusqu’au 3 mai.

Photo: www.gto.ru

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI