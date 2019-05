French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki lors de “Ensemble pour l’Europe – Sommet de haut niveau”

Source: Président de la Pologne en polonais

1 de 31Fot. Krystian Maj, Mateusz Kostrzewa / KPRM

Les participants au sommet ont adopté une déclaration commune sur l’avenir de l’UE. La déclaration inclut le rôle du marché unique, le budget pour les prochaines perspectives financières, les questions de sécurité, le partenariat oriental et la poursuite de l’élargissement de l’UE. Comme l’a souligné le Premier ministre, cette déclaration témoigne de la très longue cohérence de tous nos pays: cette réunion a été l’occasion de résumer les expériences liées à la composition actuelle de l’Union européenne, ainsi que de débattre des priorités et des défis auxquels la Communauté sera confrontée dans les mois à venir. Les entretiens concernés, entre autres la question d’un nouveau cycle institutionnel après les élections au Parlement européen, les questions relatives au Brexit et les négociations sur le budget pluriannuel de l’UE La délégation gouvernementale à la conférence conjointe avec le Premier ministre roumain Viorika Dăncila a estimé que les pays d’Europe centrale étaient le moteur de la croissance économique pour l’ensemble de l’UE. Il a également mis l’accent sur les différences de problèmes et de défis entre les différentes régions d’Europe, ainsi que sur la cohérence et la solidarité des priorités présentées lors du débat. Comme il l’a ajouté lors des Conseils européens, nous défendrons nos intérêts, nous parlerons d’une seule voix et nous pourrons ainsi être plus efficaces.La délégation gouvernementale parmi les sujets du sommet a également mentionné les migrations et la question des réfugiés et de la perception des impôts. Au cours du débat, nous avons également évoqué les éléments moins discutés, à savoir: – L’écart de TVA dans l’ensemble de l’UE est d’environ 150 milliards d’euros et les paradis fiscaux, c’est-à-dire l’écart d’impôt CIT, qui privent au moins le deuxième, 150 milliards d’euros, la plupart des pays membres – a-t-il déclaré, avant de remercier les invités pour ce débat intéressant et approfondi.

MIL OSI