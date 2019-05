French News: Message de bienvenue du président à l’occasion de l’anniversaire de la convocation de l’Assemblée constitutionnelle de la République de Lettonie

Source: Président de la Lettonie en Letton

La convocation de l’Assemblée constitutionnelle du 1 er mai 1920 proclamait de manière symbolique la victoire de notre pays dans les batailles de la liberté. Les événements de l’histoire nous confirment que le courage de rejoindre notre pays est chaque jour nécessaire, dans les grands comme dans les petits cas, pour qu’une Lettonie indépendante puisse exister à tout jamais. Tout le monde a le devoir de défendre la Lettonie démocratique, de veiller au bien commun et d’être civique.Le 1er mai, symboliquement, est également devenu un jour où nous pouvons célébrer le retour dans la famille des pays européens auxquels nous appartenons. Aujourd’hui, le quinzième anniversaire de l’adhésion de la Lettonie à l’Union européenne a déjà commencé: l’Union européenne nous unit dans des valeurs communes et dans la conviction que c’est seulement ensemble que nous pourrons assurer la paix, la prospérité et un avenir meilleur. ce que nous avons pu adopter et mettre en œuvre, et encourager les décisions nécessaires qui devront être prises à l’avenir de la Lettonie. Nous voyons souvent de nouvelles opportunités pour le développement et la croissance de la Lettonie. Seuls nous sommes nous-mêmes responsables de notre Lettonie, car elle sera ce que nous ferons avec nos propres décisions et travaux.

