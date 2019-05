Koncert Gramy dla Europy z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego

O północy zaczęło się odliczanie w różnych językach państw członkowskich, w kolejności przystępowania ich do wspólnoty. Wydarzenie zwieńczył hymn Unii Europejskiej – Oda do Radości. Proces integracji Polski rozpoczął się w Atenach 8 kwietnia 1994 r. z chwilą złożenia przez Polskę wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej i potwierdzenia go przez wszystkie państwa członkowskie podczas konferencji w Essen 9–10 grudnia 1994 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Source: President of Poland in Polish