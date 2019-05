Premier Mateusz Morawiecki podczas “Together for Europe – High Level Summit”

Source: President of Poland in Polish

Uczestnicy szczytu przyjęli wspólną deklarację poświęconą przyszłości UE. W deklaracji zawarta została rola wspólnego rynku, budżetu na kolejną perspektywę finansową, a także kwestie bezpieczeństwa, partnerstwa wschodniego i dalszego rozszerzenia UE. Jak podkreślił premier, Ta deklaracja pokazuje bardzo daleką spójność wszystkich naszych krajów.

Spotkanie było okazją do podsumowania doświadczeń związanych z dotychczasowym członkostwem w UE, a także omówienia priorytetów i wyzwań stojących przed Wspólnotą w najbliższych miesiącach. Rozmowy dotyczyły m.in. kwestii nowego cyklu instytucjonalnego po wyborach do Parlamentu Europejskiego, kwesti Brexit-u oraz trwających negocjacji ws. wieloletniego budżetu UE.

Szef rządu podczas wspólnej konferencji z premierem Rumunii Vioriką Dăncilą ocenił, że to kraje Europy Środkowej są lokomotywą wzrostu gospodarczego dla całej UE. Podkreślił też różnice problemów i wyzwań w różnych częściach Europy.

Premier mówił również o spójność i solidarność prezentowanych podczas debaty priorytetów. Jak dodał na Radach Europejskich będziemy reprezentowali nasze interesy, będziemy mówili jednym głosem, a przez to możemy być bardziej skuteczni.

Szef rządu wśród tematów szczytu wymienił także migracje i kwestię uchodźców oraz ściągalność podatku. Podczas debaty wspominaliśmy też o tych elementach, które są rzadziej dyskutowane, a mianowicie – luka w podatku VAT w całej UE to ok. 150 mld euro oraz raje podatkowe, czyli luka w podatku CIT, które pozbawiają co najmniej drugie tyle, 150 mld euro, większość krajów członkowskich – mówił.

Na zakończenie podziękował przybyłym gościom za ciekawą i merytoryczną debatę.

