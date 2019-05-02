Source: IMF – News in Russian

Панорамный вид на г. Баку, столицу Азербайджана, расположенный на побережье Каспийского моря (iStock Images).Пять вещей, которые следует знать о перспективах экономического развития в странах Кавказа и Центральной Азии

2 мая 2019 г.

Хотя рост является стабильным, страны в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) сталкиваются с рядом давних проблем, которые, если не будут преодолены, создают опасность того, что регион не достигнет своего потенциала.

От сохраняющихся недостатков банковской сферы до основ денежно-кредитной политики, нуждающихся в полной модернизации, страны должны ускорить проведение реформ для повышения уровня жизни в соответствии с параметрами, существующими в других странах мира. На фоне медленного роста мировой экономики и неопределенности относительно экономической политики эта задача становится еще более настоятельно необходимой.

Вот пять основных положений, которые следует знать, из последнего бюллетеня МВФ «Перспективы развития региональной экономики».

1. Хорошие новости? Рост является стабильным, а инфляция находится на низком уровне

За годы после значительных внешних шоков 2014–2016 годов рост в регионе КЦА стабилизировался, отчасти благодаря работе по укреплению макроэкономических основ, например, реформе налогового кодекса (проведенной в Армении, Грузии и Узбекистане) и принятию бюджетных правил (введенных в Армении, Азербайджане и Кыргызской Республике). Укрепление основ денежно-кредитной политики и меры по повышению гибкости обменных курсов в некоторых странах также помогли преодолевать воздействие внешнего давления и сдерживать инфляцию. В регионе КЦА прогнозируется рост на уровне 4,1 процента в 2019 и 2020 годах, что соответствует темпам в 4,2 процента, наблюдавшимся в 2018 году.

2. Однако темпы роста остаются слишком низкими, что сдерживает повышение уровня жизни

Хотя рост является стабильным, по прогнозу, в 2020‒2023 годах он будет составлять в среднем лишь 4,2 процента. Это меньше половины темпов, отмеченных в 2000-е годы, и составляет слишком низкую величину, что не позволяет повысить уровень жизни до параметров в сопоставимых странах. С учетом демографических тенденций странам региона в среднем потребуется 18 лет на то, чтобы либо покинуть группу стран с низкими доходами, либо достичь существующего в настоящее время в странах Европы с формирующимся рынком уровня дохода на душу населения.

3. Остаются нерешенными долговременные проблемы — недостатки банковской сферы находятся в начале этого списка проблем

Перед странами КЦА стоят унаследованные из прошлого и связанные с реформами проблемы, которые не решались в течение длительного времени. Например, банковские системы обременены проблемными активами, такими как необслуживаемые кредиты (НОК) и реструктурированные займы. В некоторых странах доля кредитов, которые приобрели проблемный характер, достигает тревожного уровня. Например, проблемные кредиты в Таджикистане, согласно последним данным, превышают 35 процентов от совокупного объема кредитов, при этом значительное большинство представляют собой НОК. В результате сохраняются очаги банковских трудностей, которые уменьшают кредитный потенциал и сдерживают рост кредита.

Эта проблема усугубляется тем, что основы денежно-кредитной и курсовой политики еще не были полностью модернизованы, несмотря на недавние успехи. Вследствие этого обменные курсы в регионе остаются в основном регулируемыми, что ограничивает способность стран смягчать внешние шоки. В то же время заметное повышение государственной задолженности в некоторых странах создает нагрузку на бюджетные резервы и ограничивает возможности для поддержки роста.

4. Мировая экономика еще больше усложняет задачу

Хотя унаследованные из прошлого проблемы и действия по проведению реформ ограничивают способность региона реализовать свой потенциал, риски для роста мировой экономики и растущая глобальная неопределенность угрожают ближайшим перспективам.

Менее оптимистичные прогнозы для России и других основных торговых партнеров уже проявляются в снижении объемов торговли и денежных переводов. В то же время недостаточно разнообразный экспорт делает страны особенно уязвимыми в случае колебаний цен на биржевые товары и дальнейшего замедления роста мировой экономики.

5. Что это все означает? Реформы требуются сейчас

Усиление неблагоприятных внешних факторов вызывает неотложную потребность в повышении устойчивости экономики за счет преодоления унаследованных из прошлого проблем и завершения незаконченных реформ.

Восстановление финансового сектора будет иметь критически важное значение для поддержки роста. Это включает укрепление основ регулирования и надзора. Для содействия окончательному урегулированию нежизнеспособных банков необходимы также более прочные основы урегулирования банков и кризисного управления.

Повышение устойчивости экономики также означает проведение полной модернизации основ денежно-кредитной политики на базе внушающих доверие режимов, построенных на правилах. Это позволит сохранять инфляционные ожидания прочно закрепленными и будет способствовать полной гибкости обменных курсов, помогая поддерживать конкурентоспособность и способность экономики смягчать внешние шоки.

Многим странам в регионе следует также восстановить бюджетные резервы благоприятным для экономического роста образом, избегая сокращения капитальных и социальных расходов. Это особенно справедливо для таких стран, как Азербайджан и Таджикистан, где государственный долг существенно увеличился из-за прошлых мер политики по стимулированию роста.

Кроме того, развитие частного сектора и диверсификация экономики остаются важнейшей задачей во всех странах региона. Государство долгое время играло преувеличенную роль в экономике стран КЦА. Уменьшение участия государства в экономике и переход к более рыночным методам, в том числе путем улучшения деловой среды и содействия надлежащему управлению, помогли бы стимулировать среднесрочный рост повсюду в регионе.

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