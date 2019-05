French News: 2 mai 2019 | Exclusion complète de l’adoption de beaux-enfants dans des familles non mariées inconstitutionnelles

Source: Communiqué de presse n ° 33/2019 de la Cour constitutionnelle fédérale du 2 mai 2019, décision du 26 mars 20191 BvR 673/17.

L’exclusion complète de l’adoption de beaux-enfants adoptifs dans des familles non mariées est contraire à l’article 3, paragraphe 1, de la loi fondamentale. Il est incompatible avec la règle générale d’égalité de traitement selon laquelle le beau-parent vivant dans une famille monoparentale non mariée ne peut adopter les enfants de l’autre parent sans l’extinction de leurs proches, tandis que dans une famille matrimoniale, un tel enfant peut devenir le parent commun des deux parents. Cette décision a été décidée par le Premier Sénat avec la décision d’aujourd’hui et a déclaré les dispositions sous-jacentes du Code civil inconstitutionnelles, tout en obligeant le législateur à les réorganiser d’ici le 31 mars 2020. En guise de motif, le Sénat a déclaré que les préoccupations générales soulevées contre l’adoption d’un enfant par alliance ne justifiaient pas une discrimination à l’égard des enfants de familles illégitimes et que la protection de cet enfant pouvait être suffisamment protégée contre toute atteinte à l’adoption autrement que par une exclusion totale de l’adoption.

MIL OSI