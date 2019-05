French News: 2 mai 2019 | Visite à une délégation de la Cour suprême de la République de Corée

Le 30 avril 2019, une délégation de la Cour suprême de la République de Corée, présidée par le juge en chef KIM Myeongsu, s’est rendue à la Cour constitutionnelle fédérale. Les invités ont été invités par le vice-président de la Cour constitutionnelle fédérale, le Prof. dr. Stephan Harbarth, LL.M., reçu. Au cours du débat d’experts, les délégations ont procédé à un échange de vues sur l’application du droit international à la Cour constitutionnelle, sur le rôle de la Cour constitutionnelle fédérale après la réunification allemande et sur l’impact de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour européenne de justice sur le système juridique allemand et le travail de la Cour constitutionnelle fédérale.

