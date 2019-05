French News: Actions étrangères: frénésie d’achat en Chine

Source: Boerse Frankfurt2. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). La Chine est l’une des plus grandes surprises sur les marchés boursiers cette année: à la fin de 2018, les mineurs dominaient toujours en raison des différends commerciaux avec les États-Unis et de la lenteur économique déjà morose. Ensuite, l’indice CSI 300, qui suit les actions de la Chine continentale (“actions A”), est passé d’environ 3 000 à plus de 4 120 points. À l’heure actuelle, il reste 3 913 pions, soit une augmentation de 30%. Ainsi, les pertes de prix à partir de 2018 sont presque compensées. Ceci est en partie dû aux signaux de relaxation des négociations commerciales. En outre, la Chine résiste à la récession avec des milliards de dollars en réductions d’impôts et en investissements. Même les dernières données réelles ne sont pas mauvaises: le PIB de la Chine a augmenté plus fortement que prévu au premier trimestre, avec une hausse de 6,4% sur un an. Tencent: plus que juste WeChatAujourd’hui à 28% et même à 57% depuis octobre 2018, le géant chinois de l’Internet, Tencent (WKN A1138D), connu principalement de WeChat, son homologue chinois WhatsApp. “Mais le secteur des jeux a aussi beaucoup de potentiel”, remarque Walter Vorhauser d’Oddo Seydler. C’est ainsi que le nouveau jeu mobile “Perfect World” pourrait rapporter de gros bénéfices. “En collaboration avec Nintendo, Tencent souhaite également proposer une console de commutation en Chine.” Selon le trader, le titre pourrait remonter à un niveau record.

Prévoit Geely Lotus HypercarLe prix du constructeur chinois Geely (WKN A0CACX), qui détient également des actions de Daimler, a presque doublé entre janvier et avril, pour atteindre 2,12 euros, après une légère consolidation, il est maintenant de 1 78 euros. “Geely veut commencer à construire la première usine Lotus en Chine”, a déclaré Vorhauser. Geely avait participé à l’automne 2017 au constructeur automobile malaisien Proton et avait ainsi obtenu la majorité de Lotus et souhaitait construire l’ancien constructeur britannique de voitures de sport à ses rivaux Porsche. “Lotus construit un hypercar entièrement électrique de plus de 1 000 ch. Coût: environ deux millions de livres », fait remarquer Vorhauser. Selon lui, l’action Geely a encore des progrès à faire. BYD et China Mobile plus faibles Le constructeur automobile Great Wall Motors (WKN A0M4X0) est également en forte hausse cette année, comme le note Roland Stadler de la Baader Bank: Le cours de l’action est passé de 0,49 à 0,69 euros. Mais ils n’étaient pas tous en fin de compte: la performance en matière de prix du fabricant chinois de batteries et de voitures électriques BYD (WKN A0M4W9) est quelque peu chaotique. La part de chiffre d’affaires élevée n’a augmenté cette année que de 5,57 euros à 6,06 euros. Le poids lourd technologique China Mobile (WKN 909622), coté à Hong Kong, était également devenu plus cher au cours des premières semaines de l’année, mais a ensuite cédé la place. Alibaba (WKN A117ME), la réponse de la Chine à Amazon et à Ebay, est l’un des grands gagnants de cette année. Cependant, son homologue de Google Baidu (WKN A0F5DE) n’a guère bougé. Les deux actions sont négociées à New York. Des opportunités difficiles “Aussi volatiles que puissent être les actions de la Chine continentale, elles offrent la meilleure opportunité de participer à la croissance structurelle du pays”, a déclaré le gestionnaire d’actifs Aberdeen Standard Investments. Selon les analystes, il y a de bonnes raisons de regarder le marché chinois avec plus de sympathie, surtout à long terme. Par exemple, le désir de la Chine de parvenir à une économie plus indépendante et durable de ses activités d’exportation est positif. Les dirigeants politiques ont répondu aux défis à court terme en prenant des mesures pour relancer certains secteurs de l’économie. “La croissance économique de la Chine reste supérieure à 6%, ce qui est nettement plus élevé que dans le monde développé.” Davantage d’actions de la partie continentale dans le MSCI EMFor MSCI Emerging Markets veille à ce que cette part atteigne 20% d’ici novembre 2019. Pour les investisseurs qui ne veulent pas parier sur des actions individuelles, offrez-vous dans les autres ETF: Par exemple, créez le Xtrackers CSI 300 (WKN DBX0M2) et le Xtrackers Harvest CSI 300 (WKN DBX0NK) du marché chinois. Le premier a augmenté de 37% cette année, le second de 34%. De: Anna-Maria Borse2. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

