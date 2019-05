French News: Cinq choses à savoir sur les perspectives de développement économique des pays du Caucase et de l’Asie centrale

Source: FMI – Nouvelles en russe

Vue panoramique de Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, située sur la côte de la mer Caspienne (iStock Images) – Cinq choses à savoir sur les perspectives de développement économique des pays du Caucase et de l’Asie centrale, le 2 mai 2019. Bien que la croissance soit stable, les pays du Caucase et L’Asie centrale (CCA) est confrontée à un certain nombre de problèmes de longue date qui, s’ils ne sont pas surmontés, risquent de faire en sorte que la région ne réalise pas tout son potentiel. Des lacunes bancaires restantes aux fondements de la politique monétaire, qui doivent être pleinement modernisation, les pays doivent accélérer les réformes pour améliorer le niveau de vie conformément aux paramètres en vigueur dans les autres pays du monde. Dans le contexte de la faible croissance de l’économie mondiale et des incertitudes liées à la politique économique, cette tâche devient encore plus urgente.Voici cinq points essentiels que vous devriez connaître dans le dernier bulletin du FMI, Perspectives de développement de l’économie régionale .1. Bonne nouvelle? La croissance est stable et l’inflation est faible Au cours des années qui ont suivi les importants chocs extérieurs de 2014-2016, la croissance dans la région du bilan commun de pays s’est stabilisée, en partie grâce au renforcement du cadre macroéconomique, par exemple la réforme du code des impôts (menée en Arménie, en Géorgie et en Ouzbékistan) et l’adoption de mesures budgétaires. règles (introduites en Arménie, en Azerbaïdjan et dans la République kirghize). Le renforcement de la politique monétaire et des mesures visant à accroître la flexibilité des taux de change dans certains pays ont également contribué à atténuer les effets de la pression extérieure et à freiner l’inflation. Dans la région CCA, la croissance devrait atteindre 4,1% en 2019 et 2020, ce qui correspond au taux de 4,2% observé en 2018.

2. Toutefois, le taux de croissance reste trop faible, ce qui freine l’élévation du niveau de vie. Bien que la croissance soit stable, selon les prévisions, elle ne sera en moyenne que de 4,2% en 2020-2023. Cela représente moins de la moitié des taux observés dans les années 2000 et est trop bas, ce qui ne permet pas d’élever le niveau de vie aux paramètres définis dans des pays comparables. Compte tenu des tendances démographiques, il faudra en moyenne 18 ans aux pays de la région pour quitter un groupe de pays à faible revenu ou atteindre le niveau actuel de revenu par habitant en Europe avec les marchés émergents.3. Les problèmes à long terme restent non résolus – les failles du secteur bancaire sont au début de cette liste de problèmes.Les pays de l’ACP sont hérités du passé et liés à des réformes qui n’ont pas été résolues depuis longtemps. Par exemple, les systèmes bancaires sont encombrés d’actifs en difficulté, tels que les prêts non performants et les prêts restructurés. Dans certains pays, la part des prêts devenus problématiques atteint un niveau alarmant. Par exemple, selon les dernières données, les prêts en difficulté au Tadjikistan dépassent 35% du volume total des prêts, la grande majorité étant des prêts improductifs. En conséquence, il reste des poches de difficultés bancaires qui réduisent le potentiel de crédit et freinent la croissance du crédit, problème aggravé par le fait que les principes fondamentaux de la politique monétaire et de la politique de taux de change n’ont pas encore été complètement modernisés, malgré les récents succès. En conséquence, les taux de change de la région restent largement réglementés, ce qui limite la capacité des pays d’atténuer les chocs externes. Dans le même temps, une forte augmentation de la dette publique dans certains pays exerce une pression sur les réserves budgétaires et limite les possibilités de soutien à la croissance.4. Bien que les problèmes hérités du passé et la mise en œuvre des réformes limitent la capacité de la région à exploiter son potentiel, les risques pour la croissance mondiale et l’incertitude croissante menacent les perspectives immédiates. Des prévisions moins optimistes pour la Russie et d’autres partenaires commerciaux majeurs se manifestent déjà commerce et envois de fonds. Dans le même temps, des exportations insuffisamment diversifiées rendent les pays particulièrement vulnérables face aux fluctuations des prix des produits de base et à un ralentissement supplémentaire de la croissance de l’économie mondiale.

5. Qu’est-ce que tout cela signifie? L’augmentation des facteurs externes défavorables entraîne une impérieuse nécessité de renforcer la résilience de l’économie en surmontant les problèmes hérités du passé et en achevant les réformes inachevées. La reconstruction du secteur financier sera cruciale pour soutenir la croissance. Cela comprend le renforcement du cadre de réglementation et de surveillance. Pour promouvoir le règlement final des banques non viables, des bases plus solides en matière de règlement bancaire et de gestion de crise sont également nécessaires, mais également pour moderniser complètement le cadre de la politique monétaire sur la base de régimes crédibles fondés sur des règles. Cela maintiendra fermement les anticipations inflationnistes et favorisera une flexibilité totale des taux de change, contribuant ainsi au maintien de la compétitivité et de la capacité de l’économie à atténuer les chocs extérieurs. De nombreux pays de la région devraient également reconstituer leurs réserves budgétaires de manière à favoriser la croissance économique en évitant de réduire les dépenses en capital et les dépenses sociales. Cela est particulièrement vrai dans des pays tels que l’Azerbaïdjan et le Tadjikistan, où l’endettement public a considérablement augmenté en raison des politiques adoptées par le passé pour stimuler la croissance. De plus, le développement du secteur privé et la diversification économique demeurent une préoccupation majeure dans tous les pays de la région. L’État a longtemps joué un rôle exagéré dans les économies des pays du CCA. Réduire la participation de l’État à l’économie et adopter des méthodes davantage fondées sur le marché, notamment en améliorant l’environnement des entreprises et en promouvant la bonne gouvernance, contribuerait à stimuler la croissance à moyen terme dans l’ensemble de la région.

